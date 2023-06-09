Венецианская комиссия порекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, – Малюська

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны, сообщил министр юстиции Денис Малюська из Венеции после заседания комиссии.

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"Потому что война существенно меняет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны", – сказал он в размещенном в Facebook видео.

"Поэтому оценить надлежащим образом влияние закона об олигархах на политическую систему, правовую систему крайне сложно", – добавил Малюська.

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября 2021 года, подписанный 5 ноября. С того момента он находился на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека.