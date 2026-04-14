Вместо больничного проигрывал деньги в казино: в Украине судят офицера ВСУ
Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении майора Вооруженных сил Украины, который во время фиктивного больничного посещал казино. Офицеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Ранее подозреваемый уже фигурировал в расследованиях о фиктивном прохождении военной службы депутатом Днепропетровского облсовета и незаконном вывозе военнослужащих за границу.
Что узнало следствие
- Военный подделал медицинскую справку, чтобы не выполнять служебные обязанности.
- В документах фиксировалось длительное "лечение", но фактически офицер не находился в медучреждении и не выполнял служебные обязанности.
- Все это время он занимался личными делами и организацией незаконной деятельности.
- Несмотря на отсутствие на службе, продолжал получать денежное обеспечение.
- В частности, во время так называемого "лечения" фигурант регулярно посещал игорные заведения и тратил там значительные суммы.
Сейчас офицеру инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). По этим статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Предыдущие дела офицера
Фиктивная военная служба депутата
Ранее мужчину уличили в содействии депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении военной службы. Она прошла военно-врачебную комиссию, получила направление в учебный центр и звание "солдат", но фактически не участвовала в учениях.
Водитель несколько раз привозил ее только для формального оформления документов, после чего женщина занималась собственными делами. В дальнейшем она продолжила "службу" на различных должностях в части своего покровителя – от оператора во взводе разведки и корректировки ударных БПЛА до телефонистки и работницы группы коммуникаций штаба.
На самом деле депутат никаких обязанностей не выполняла. Зато она получала выплаты за фиктивную службу – в целом более 200 тыс. грн.
Когда сделка была разоблачена, командование части отстранило офицера от должности и понизило в звании с подполковника до майора. Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.
Незаконный выезд военных за границу
После этого в сентябре 2025 года офицера уличили в том, что он за деньги организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части в страны Европы. Помогали ему двое гражданских граждан, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.
Полный "пакет услуг" стоил 14 тысяч долларов, в некоторых случаях в него входила помощь с незаконным пересечением границы. После попадания за границу дезертиры обращались в местную полицию и зарегистрировались как беженцы.
Задержали офицера в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъято почти 4 тысяч долларов.
Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) и пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УКУ).
Ранее OBOZ.UA сообщал о коррупционной схеме хищения бюджетных средств в одном из батальонов Вооруженных сил Украины. Выявлен офицер, который наживался на выплатах, предназначенных для защитников на передовой, которые проигрывал в азартные игры.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!