Вместо больничного проигрывал деньги в казино: в Украине судят офицера ВСУ

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении майора Вооруженных сил Украины, который во время фиктивного больничного посещал казино. Офицеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Ранее подозреваемый уже фигурировал в расследованиях о фиктивном прохождении военной службы депутатом Днепропетровского облсовета и незаконном вывозе военнослужащих за границу.

Что узнало следствие

Военный подделал медицинскую справку , чтобы не выполнять служебные обязанности.

, чтобы не выполнять служебные обязанности. В документах фиксировалось длительное "лечение", но фактически офицер не находился в медучреждении и не выполнял служебные обязанности.

Все это время он занимался личными делами и организацией незаконной деятельности .

. Несмотря на отсутствие на службе, продолжал получать денежное обеспечение .

. В частности, во время так называемого "лечения" фигурант регулярно посещал игорные заведения и тратил там значительные суммы.

Сейчас офицеру инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения и мошенничество (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). По этим статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Предыдущие дела офицера

Фиктивная военная служба депутата

Ранее мужчину уличили в содействии депутату Днепропетровского областного совета в фиктивном прохождении военной службы. Она прошла военно-врачебную комиссию, получила направление в учебный центр и звание "солдат", но фактически не участвовала в учениях.

Водитель несколько раз привозил ее только для формального оформления документов, после чего женщина занималась собственными делами. В дальнейшем она продолжила "службу" на различных должностях в части своего покровителя – от оператора во взводе разведки и корректировки ударных БПЛА до телефонистки и работницы группы коммуникаций штаба.

На самом деле депутат никаких обязанностей не выполняла. Зато она получала выплаты за фиктивную службу – в целом более 200 тыс. грн.

Когда сделка была разоблачена, командование части отстранило офицера от должности и понизило в звании с подполковника до майора. Суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.

Незаконный выезд военных за границу

После этого в сентябре 2025 года офицера уличили в том, что он за деньги организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части в страны Европы. Помогали ему двое гражданских граждан, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.

Полный "пакет услуг" стоил 14 тысяч долларов, в некоторых случаях в него входила помощь с незаконным пересечением границы. После попадания за границу дезертиры обращались в местную полицию и зарегистрировались как беженцы.

Задержали офицера в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъято почти 4 тысяч долларов.

Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) и пособничестве в дезертирстве (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УКУ).

Ранее OBOZ.UA сообщал о коррупционной схеме хищения бюджетных средств в одном из батальонов Вооруженных сил Украины. Выявлен офицер, который наживался на выплатах, предназначенных для защитников на передовой, которые проигрывал в азартные игры.

