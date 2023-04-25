Во Львовской области обнаружили склад с тоннами гуманитарных товаров неизвестного происхождения: подробности

Во Львовской области обнаружены склады площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Так, были обнаружены товары: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) 25 апреля. "Сейчас мы выясняем, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены, и проверяем информацию о возможной продаже гуманитарной помощи", – рассказал и. о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области Валерий Тациенко.

Детективы устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гумпомощи. Чтобы завезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур, и такие перемещения не могли остаться незаметными.

Как отмечается, только консервов найдено ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. При этом окончательный подсчет всех товаров еще не окончен.

"Украинцы благодарны международным партнерам за поддержку. И одна из задач Бюро экономической безопасности – обеспечить, чтобы и финансовая, и гуманитарная помощь от стран-партнеров тратилась и двигалась по назначению – туда, где нужно больше всего", – сказал Тациенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товары и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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