Военным в Украине заблокируют доступ к азартным играм: объявлен важный тендер

В Украине создадут программный модуль, который обеспечит электронное взаимодействие между Реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и Государственным реестром военнослужащих Министерства обороны. Это позволит заблокировать украинским военным доступ к игорным платформам.

Об этом сообщили в государственном агентстве "ПлейСити", которое объявило тендер на разработку такого модуля. Его тестирование планируется завершить до 24 декабря 2026 года, после чего механизм начнет официально функционировать. Отмечается, что синхронизация реестров будет происходить автоматически через систему "Трембита", а тестирование модуля .

Как будет работать автоматизированная проверка

При регистрации или входе игрока на сайт организатор азартных игр будет автоматически отправлять запросы в государственные базы данных:

Первый этап – проверка наличия игрока в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.

проверка наличия игрока в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Второй этап – если человек отсутствует в первом списке, система автоматически отправляет запрос в Государственный реестр военнослужащих.

если человек отсутствует в первом списке, система автоматически отправляет запрос в Государственный реестр военнослужащих. Блокировка – в случае подтверждения оснований для ограничения доступ к играм блокируется.

В целях защиты персональных данных организатор азартных игр не будет знать о военном статусе игрока. Система будет выдавать только конечный результат (разрешение или отказ) без раскрытия причин или указания, из какого именно реестра получен ответ.

Альтернативные способы ограничения доступа

Пока автоматическая система находится на этапе внедрения, в Украине продолжают действовать общие механизмы самоограничения и ограничения игроков, доступные всем гражданам:

Заявление о самоограничении. Человек может самостоятельно установить для себя запрет на участие в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет .

Человек может самостоятельно установить для себя запрет на участие в азартных играх на срок от . Обращение родственников. Заявление об ограничении доступа игрока могут подать члены его семьи первой степени родства или законные представители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что четверть азартных игроков в Украине имеют довольно большой опыт в гейминге – более 7 лет, а стаж свыше 10 лет имеют 20% мужчин и 5% женщин. Также каждый четвертый игрок играет в азартные игры почти ежедневно. При этом большинство респондентов начали играть еще до официального регулирования рынка в Украине.

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