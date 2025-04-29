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Война двух ядерных государств: какие ставки делают на конфликт Индии и Пакистана

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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На Polymarket оценили шансы начала войны между Индией и Пакистаном

Вероятность перерастания напряженности между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном – в открытое военное противостояние превысила 70%. При этом шансы на вторжение индийских вооруженных сил в Пакистан в моменте достигали 40%.

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Таковы данные на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket. В частности, рынок "Будет ли вторжение Индии в Пакистан до июля?" 28 апреля вырос до 41% после того, как министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф назвал "неизбежным" военное вторжение из Индии. Позже показатель спустился до 28%.

Будет ли вторжение Индии в Пакистан до июня

В условиях говорится, что речь идет именно о "военном наступлении" Индии, "направленном на установление контроля над любой частью Пакистана между 23 апреля и 30 июня 2025 года". Решение будет основываться на "официальном подтверждении" со стороны Индии, Пакистана, Организации Объединенных Наций или других постоянных членов Совета Безопасности ООН.

А вот касательно военных действий между двумя соседними государствами пользователи более уверены. В частности, на рынок "Начнет ли Индия военные действия против Пакистана до июля?" было собрано 73% голосов "да", а общий объем ставок превысил $251 тыс.

Прогноз сбудется в случае, если Индия нанесет артиллерийские удары по территории Пакистана до 31 мая. В то же время обмен огнем из стрелкового оружия не будет считаться.

Начнет ли Индия военные действия против Пакистана до июля

"Мало кто понимает, но эти две очень большие страны прям сильно приблизились за последнюю неделю к прямому военному конфликту", – объяснил нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Чтобы представить потенциальные масштабы конфликта, он напомнил, что представляют собой вооруженные силы Индии и Пакистана:

  • население: 1,45 млрд человек в Индии против 250 млн в Пакистане:
  • численность армии (активная служба): 1,5 млн против 660 тыс. военнослужащих;
  • резервисты: около 1,1 млн. против 550 тыс.;
  • тяжелое оружие:
    • танки:: более 4,6 тыс. против 2,7 тыс.;
    • боевые самолеты: 800 против 400-450:
    • артиллерия (буксированная и самоходная): свыше 3 тыс. единиц против около 2–2,5 тыс. единиц.
  • ядерное оружие: около 160-170 против 170-180 боеголовок.

Как ранее писал OBOZ.UA, Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – расторжение договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах.

В ночь на 25 апреля на границе Пакистана и Индии произошла стрельба, что явилось результатом вооруженного столкновения с террористами в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел в ходе поисковой операции, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

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