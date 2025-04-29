Война двух ядерных государств: какие ставки делают на конфликт Индии и Пакистана

Вероятность перерастания напряженности между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном – в открытое военное противостояние превысила 70%. При этом шансы на вторжение индийских вооруженных сил в Пакистан в моменте достигали 40%.

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Таковы данные на криптовалютной платформе прогнозов Polymarket. В частности, рынок "Будет ли вторжение Индии в Пакистан до июля?" 28 апреля вырос до 41% после того, как министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф назвал "неизбежным" военное вторжение из Индии. Позже показатель спустился до 28%.

В условиях говорится, что речь идет именно о "военном наступлении" Индии, "направленном на установление контроля над любой частью Пакистана между 23 апреля и 30 июня 2025 года". Решение будет основываться на "официальном подтверждении" со стороны Индии, Пакистана, Организации Объединенных Наций или других постоянных членов Совета Безопасности ООН.

А вот касательно военных действий между двумя соседними государствами пользователи более уверены. В частности, на рынок "Начнет ли Индия военные действия против Пакистана до июля?" было собрано 73% голосов "да", а общий объем ставок превысил $251 тыс.

Прогноз сбудется в случае, если Индия нанесет артиллерийские удары по территории Пакистана до 31 мая. В то же время обмен огнем из стрелкового оружия не будет считаться.

"Мало кто понимает, но эти две очень большие страны прям сильно приблизились за последнюю неделю к прямому военному конфликту", – объяснил нардеп Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Чтобы представить потенциальные масштабы конфликта, он напомнил, что представляют собой вооруженные силы Индии и Пакистана:

население: 1,45 млрд человек в Индии против 250 млн в Пакистане:

численность армии (активная служба): 1,5 млн против 660 тыс. военнослужащих;

резервисты: около 1,1 млн. против 550 тыс.;

тяжелое оружие: танки:: более 4,6 тыс. против 2,7 тыс.; боевые самолеты: 800 против 400-450: артиллерия (буксированная и самоходная): свыше 3 тыс. единиц против около 2–2,5 тыс. единиц.

ядерное оружие: около 160-170 против 170-180 боеголовок.

Как ранее писал OBOZ.UA, Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – расторжение договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах.

В ночь на 25 апреля на границе Пакистана и Индии произошла стрельба, что явилось результатом вооруженного столкновения с террористами в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел в ходе поисковой операции, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

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