Все изменилось после вылета "Манчестер Сити": букмекеры назвали нового фаворита Клубного ЧМ

После завершения матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу, которые проходили с 28 июня по 2 июля, определились восемь сильнейших команд турнира. После сенсационного вылета "Манчестер Сити" букмекеры обновили коэффициенты на победу в КЧМ.

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Как свидетельствуют данные FavBet, ПСЖ стал главным фаворитом, поднявшись со второй позиции. В тройку основных претендентов на победу также вошли мадридский "Реал" и английский "Челси".

В целом четвертьфинал не смогли пробиться сразу четыре топовых европейских клуба. Это итальянские "Интер" и "Ювентус", английский "Манчестер Сити" и португальская "Бенфика".

Обновленные коэффициенты букмекеров

ПСЖ – 3.00 (эквивалентно шансу на победу в 33,33%);

– 3.00 (эквивалентно шансу на победу в 33,33%); Реал Мадрид – 3.70 (27,03%);

– 3.70 (27,03%); Челси – 5.00 (20%);

– 5.00 (20%); Бавария – 7.00 (14,29%);

– 7.00 (14,29%); Палмейрас – 15.00 (6,67%);

– 15.00 (6,67%); Аль-Хиляль – 15.00 (6,67%);

– 15.00 (6,67%); Флуминенсе – 17.00 (5,88%);

– 17.00 (5,88%); Боруссия Дортмунд – 19.00 (5,26%).

Важно учитывать, что сумма шансов превышает 100% – в данном случае она составляет 119,13%. Это не ошибка. Такая практика является стандартной для букмекеров. Разница в процентах отображает маржу (или "виго"), которую и закладывают в коэффициенты.

Расписание матчей 1/4 финала

Матчи четвертьфинала состоятся 4 и 5 июля:

04.07 в 22:00 по киевскому времени "Флуминенсе" предстоит обыграть "Аль-Хиляль" .

в 22:00 по киевскому времени предстоит обыграть . 05.07 в 04:00 "Палмейрасу" необходимо создать сенсацию против "Челси" .

необходимо создать сенсацию против . 05.07 в 19:00 ПСЖ встретится с "Баварией" .

. 05.07 в 23:00 мадридский "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией".

КЧМ-2025: где смотреть

Официальным транслятором турнира в Украине стало "Суспільне". Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспільного", а также платформе "Суспільне Спорт".

Все поединки первенства проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.

Напомним, впервые в истории КЧМ его участниками стали сразу 32 команды. Призовой фонд составляет фантастический миллиард долларов, причем победитель первенства может получить около 125 миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, 30-го июня завершились клубные контракты многих футболистов. В их числе есть и те, кто играл зна Клубном чемпионате мира – уже на стадии четвертьфинала их не будет,.

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