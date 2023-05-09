Все заправки в Украине продают бензин по формуле 'Роттердам+', – Сазонов

Цены на бензин в Украине уже более 20 лет формируются по формуле идентичной "Роттердам+", то есть по цене на хабе плюс стоимость доставки в Украину.

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Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

"Недавно с ребятами была дискуссия почему на заправках такой дорогой бензин и ждать ли летом повышения. Самое удивительное, что для большинства моих собеседников было новостью, что цены на бензин в Украине уже лет 20 как формируются по формуле Роттердам+. То есть цена в танкере где-то в Европе плюс стоимость логистики в Украину. Это как бы очевидно и на поверхности, но никто особо не обращает внимание", - отметил он.

Более того, цены на газ для населения также формируются по идентичной формуле, именуемой Амстердам+.

"Так что следующий раз, когда услышите словосочетание Роттердам плюс, не забывайте про бензин, газ, нефть и все остальное что горит и продается", - подытожил Сазонов.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось более 6 лет. За это время Специализированная антикоррупционная прокуратура 4 раза закрывала дело из-за отсутствия состава преступления. Это решение подтверждал также Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС.