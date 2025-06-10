Вся планета на одном поле: как новый Клубный чемпионат ФИФА повлияет на мир футбола

Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому неудивительно, что некоторые форматы его соревнований меняются и развиваются. Так произошло и с Клубным чемпионатом мира ФИФА, который в 2025 году проходит в обновленном формате.

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Соревнования получили название клубного Мундиаля (Mundial de Clubes FIFA). Первым хозяином нового чемпионата ФИФА станут Соединенные Штаты Америки, а проходить соревнования будут с 15 июня по 13 июля 2025 года. В дальнейшем турнир будет проходить каждые четыре года.

Новый формат, который охватывает команды со всех частей света, привлекает не только зрителей, но и букмекеров, которые охотно принимают ставки как на промежуточные результаты, так и на победителя соревнований.

Еще больше команд – еще больше инклюзивности

Что же именно изменилось? Прежде всего, организаторы значительно расширили количество участников соревнований – до 32 команд. Они будут разделены на восемь групп по четыре команды, из которых в плей-офф пройдут две лучшие. Далее они будут соревноваться на вылет в нескольких кругах, пока лучшая команда не одержит победу в финале.

Клубный Мундиаль 2025 уже назвали самым инклюзивным турниром в истории, поскольку он объединяет все шесть континентальных футбольных конфедераций. Они получили разное количество квот:

УЕФА (Европа) : 12 ("Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция));

: 12 ("Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция)); КОНМЕБОЛ (Южная Америка) : 6 ("Палмейрас" (Бразилия), "Фламенго" (Бразилия), "Флуминенсе" (Бразилия));

: 6 ("Палмейрас" (Бразилия), "Фламенго" (Бразилия), "Флуминенсе" (Бразилия)); КАФ (Африка) : 4 ("Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко));

: 4 ("Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко)); АФК (Азия) : 4 ("Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондс" (Япония));

: 4 ("Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондс" (Япония)); КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) : 4 ("Монтеррей" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США));

: 4 ("Монтеррей" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США)); ОФК (Океания) : 1 ("Окленд Сити" (Новая Зеландия));

: 1 ("Окленд Сити" (Новая Зеландия)); Хозяин: 1 ("Интер Майами" (США)).

Клубы автоматически квалифицируются после выигрыша главного континентального турнира (например, Лига чемпионов УЕФА, Копа Либертадорес, Лига чемпионов КОНКАКАФ и т.д.) по принципу "один клуб – одно место". Остальные квоты достаются клубам со стабильно высокими результатами в континентальных соревнованиях 2021-2024 годов.

Букмекеры считают фаворитами турнира такие ведущие европейские клубы, как "МанСити", "Реал", "Бавария" и "Челси". Однако участие некоторых команд из других регионов добавляет интриги и возможности для неожиданных результатов, в частности могут удивить усиленный Лионелем Месси "Интер Майами" и новый "дом" Неймара – "Аль-Хиляль".

Мечта для спонсоров, цель для клубов

Аналитики прогнозируют, что матчи турнира посетят 3,7 млн зрителей, а транслировать их будут в 150 странах мира. Это открывает колоссальные возможности для спонсоров и партнеров чемпионата, ведь они получают доступ к мультимедийному контенту, шортам, хайлайтам, фан-интеракциям и т.д.

Согласно результатам исследования OpenEconomics, новый турнир принесет и стране-хозяйке, и остальному миру значительные экономические преимущества, увеличив ВВП США на $9,6 млрд, а общемировой – на $21,1 млрд. Кроме того, соревнования будут способствовать созданию более 430 тыс. рабочих мест во всем мире.

Матч-открытие состоится на стадионе Hard Rock во Флориде, вмещающем 65 тыс. зрителей. А двое финалистов сойдутся на одной из самых новых и дорогих арен США – MetLife в Нью-Джерси, вместимость которого – 82,5 тыс. мест. Также команды будут играть на стадионах:

Mercedes-Benz (Джорджия);

(Джорджия); Bank of America (Северная Каролина);

(Северная Каролина); TQL (Огайо);

(Огайо); Geodis Park (Теннесси);

(Теннесси); Camping World (Флорида);

(Флорида); Inter&Co (Флорида);

(Флорида); The Rose Bowl (Калифорния);

(Калифорния); Lincoln Financial Field (Пенсильвания);

(Пенсильвания); Lumen Field в Сиэтле (Вашингтон);

в Сиэтле (Вашингтон); Audi Field (Вашингтон, округ Колумбия).

Эксперты ФИФА проверили готовность спортивных арен, ведь на пяти из этих стадионов будут проходить матчи Чемпионата мира 2026 года, который США принимают вместе с Канадой и Мексикой. Кроме того, в дополнение к доходам от туристов, каждый город-организатор также получит от ФИФА по $1 млн на развитие "низового" футбола.

Но считать прибыли готовятся и участники соревнований. Общий призовой фонд достигает рекордных $1 млрд, которые распределят следующим образом:

$525 млн будут распределены между клубами , в зависимости от конфедерации, к которой они принадлежат, а также их спортивных и коммерческих достижений;

, в зависимости от конфедерации, к которой они принадлежат, а также их спортивных и коммерческих достижений; $425 млн призовых будут начислены за спортивные достижения (победы и ничьи в групповом этапе, а также за прохождение дальше по сетке плей-офф).

Клуб-победитель заберет домой $125 млн призовых, а также кубок, изготовленный ювелирной компанией Tiffany & Co. из 24-каратного золота.

Итог

В результате обновления такой чемпионат перестает быть просто "Суперкубком" между континентами, а становится полноценным чемпионатом мира среди клубов. Кроме того, другие международные клубные турниры могут подражать этому формату, делая глобальные соревнования более частыми и масштабными.

А учитывая глобальность его охвата, вовлеченность самых известных футбольных звезд и уровень интриги, такой турнир может конкурировать по популярности даже с Лигой чемпионов УЕФА.

Поэтому можно уверенно сказать, что новый формат Клубного чемпионата мира 2025 года кардинально меняет представление о клубном футболе. Поэтому такое событие невозможно пропустить, поэтому болейте вместе и наблюдайте, как пишется новая футбольная история!