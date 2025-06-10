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Вся планета на одном поле: как новый Клубный чемпионат ФИФА повлияет на мир футбола

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Иллюстрация - кубок Клубного чемпионата мира ФИФА

Футбол – самый популярный вид спорта, поэтому неудивительно, что некоторые форматы его соревнований меняются и развиваются. Так произошло и с Клубным чемпионатом мира ФИФА, который в 2025 году проходит в обновленном формате.

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Соревнования получили название клубного Мундиаля (Mundial de Clubes FIFA). Первым хозяином нового чемпионата ФИФА станут Соединенные Штаты Америки, а проходить соревнования будут с 15 июня по 13 июля 2025 года. В дальнейшем турнир будет проходить каждые четыре года.

Новый формат, который охватывает команды со всех частей света, привлекает не только зрителей, но и букмекеров, которые охотно принимают ставки как на промежуточные результаты, так и на победителя соревнований.

Еще больше команд – еще больше инклюзивности

Что же именно изменилось? Прежде всего, организаторы значительно расширили количество участников соревнований – до 32 команд. Они будут разделены на восемь групп по четыре команды, из которых в плей-офф пройдут две лучшие. Далее они будут соревноваться на вылет в нескольких кругах, пока лучшая команда не одержит победу в финале.

Клубный Мундиаль 2025 уже назвали самым инклюзивным турниром в истории, поскольку он объединяет все шесть континентальных футбольных конфедераций. Они получили разное количество квот:

  • УЕФА (Европа): 12 ("Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция));
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 ("Палмейрас" (Бразилия), "Фламенго" (Бразилия), "Флуминенсе" (Бразилия));
  • КАФ (Африка): 4 ("Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко));
  • АФК (Азия): 4 ("Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондс" (Япония));
  • КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка): 4 ("Монтеррей" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США));
  • ОФК (Океания): 1 ("Окленд Сити" (Новая Зеландия));
  • Хозяин: 1 ("Интер Майами" (США)).
Групповое разделение команд.

Клубы автоматически квалифицируются после выигрыша главного континентального турнира (например, Лига чемпионов УЕФА, Копа Либертадорес, Лига чемпионов КОНКАКАФ и т.д.) по принципу "один клуб – одно место". Остальные квоты достаются клубам со стабильно высокими результатами в континентальных соревнованиях 2021-2024 годов.

Букмекеры считают фаворитами турнира такие ведущие европейские клубы, как "МанСити", "Реал", "Бавария" и "Челси". Однако участие некоторых команд из других регионов добавляет интриги и возможности для неожиданных результатов, в частности могут удивить усиленный Лионелем Месси "Интер Майами" и новый "дом" Неймара –  "Аль-Хиляль".

Мечта для спонсоров, цель для клубов

Аналитики прогнозируют, что матчи турнира посетят 3,7 млн зрителей, а транслировать их будут в 150 странах мира. Это открывает колоссальные возможности для спонсоров и партнеров чемпионата, ведь они получают доступ к мультимедийному контенту, шортам, хайлайтам, фан-интеракциям и т.д.

Согласно результатам исследования OpenEconomics, новый турнир принесет и стране-хозяйке, и остальному миру значительные экономические преимущества, увеличив ВВП США на $9,6 млрд, а общемировой –  на $21,1 млрд. Кроме того, соревнования будут способствовать созданию более 430 тыс. рабочих мест во всем мире.

Матч-открытие состоится на стадионе Hard Rock во Флориде, вмещающем 65 тыс. зрителей. А двое финалистов сойдутся на одной из самых новых и дорогих арен США –  MetLife в Нью-Джерси, вместимость которого –  82,5 тыс. мест. Также команды будут играть на стадионах:

  • Mercedes-Benz (Джорджия);
  • Bank of America (Северная Каролина);
  • TQL (Огайо);
  • Geodis Park (Теннесси);
  • Camping World (Флорида);
  • Inter&Co (Флорида);
  • The Rose Bowl (Калифорния);
  • Lincoln Financial Field (Пенсильвания);
  • Lumen Field в Сиэтле (Вашингтон);
  • Audi Field (Вашингтон, округ Колумбия).
Карта матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025.

Эксперты ФИФА проверили готовность спортивных арен, ведь на пяти из этих стадионов будут проходить матчи Чемпионата мира 2026 года, который США принимают вместе с Канадой и Мексикой. Кроме того, в дополнение к доходам от туристов, каждый город-организатор также получит от ФИФА по $1 млн на развитие "низового" футбола.

Но считать прибыли готовятся и участники соревнований. Общий призовой фонд достигает рекордных $1 млрд, которые распределят следующим образом:

  • $525 млн будут распределены между клубами, в зависимости от конфедерации, к которой они принадлежат, а также их спортивных и коммерческих достижений;
  • $425 млн призовых будут начислены за спортивные достижения (победы и ничьи в групповом этапе, а также за прохождение дальше по сетке плей-офф).

Клуб-победитель заберет домой $125 млн призовых, а также кубок, изготовленный ювелирной компанией Tiffany & Co. из 24-каратного золота.

Победитель Клубного Мундиаля получит уникальный трофей.

Итог

В результате обновления такой чемпионат перестает быть просто "Суперкубком" между континентами, а становится полноценным чемпионатом мира среди клубов. Кроме того, другие международные клубные турниры могут подражать этому формату, делая глобальные соревнования более частыми и масштабными.

А учитывая глобальность его охвата, вовлеченность самых известных футбольных звезд и уровень интриги, такой турнир может конкурировать по популярности даже с Лигой чемпионов УЕФА.

Поэтому можно уверенно сказать, что новый формат Клубного чемпионата мира 2025 года кардинально меняет представление о клубном футболе. Поэтому такое событие невозможно пропустить, поэтому болейте вместе и наблюдайте, как пишется новая футбольная история!