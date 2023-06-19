Введение санкционных мер не должно вредить интересам Украины – заявление Smart Energy

Введение санкций (несмотря на то, законно ли они применены к гражданину Украины или нет) должно лишать ресурсов именно государство-агрессора, а не вредить самому государству Украине, его экономике и украинским гражданам. С таким посланием обратилась компания "Укргаздобыча" из группы Smart Energy в СНБОУ, Кабинет Министров Украины, Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство социальной политики в связи с усилением продолжающихся негативных последствий из-за остановки действия специального разрешения на добычу углеводородов на Островерховском месторождении, которым владеет компания.

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Как уже неоднократно сообщала группа Smart Energy, из-за ряда юридических решений (удаление Министерством юстиции из реестров новых бенефициарных владельцев, внедрение приказов Государственной службы геологии и недр) отдельные компании группы, в том числе "Укргаздобыча", вынуждены были полностью остановить свою деятельность. При этом на момент прекращения работы предприятие ежесуточно добывало около 395 тыс. м³ газа, что давало каждый день около 5 млн грн поступлений в бюджеты всех уровней.

Так, из-за остановки работы компании "Укргаздобыча" только с апреля по июнь 2023 года бюджет Украины уже не получит около 300 млн грн налогов, а экономика государства потеряет около 35 млн м³ не добытого газа. Таким образом, государство ежедневно несет прямой ущерб в виде недополученных доходов и объемов природного газа.

Но в своем обращении к государственным органам компания подчеркнула, что вопрос не только в потерях доходов трудового коллектива компании, будущих поступлений миллионных сумм рентной платы и других платежей в бюджет Украины, кроме этого, возникает риск безвозвратных потерь и обесценивания активов в недрах. Ведь процессы, происходящие в залежах углеводородов вследствие длительных остановок (от нескольких суток), могут привести к необратимым гидродинамическим изменениям, которые существенно ухудшают фильтрационные свойства газоносного пласта и соответственно снижают производительность скважин. Негативное влияние длительных остановок определяет наличие в продукции конденсата и воды, что связано с продавливанием жидкости в пласты и снижением фазовых фильтрационных свойств коллекторов газа.

При этом государство и его соответствующие органы, исходя из соображений национальной безопасности и энергетической независимости, что особенно важно во время войны, развязанной Россией, обязано было обеспечить рациональное пользование недрами. Следовательно, даже останавливая действие спецразрешения на пользование недрами, государство должно действовать способом, который позволит защитить права и интересы граждан и способствовать достижению целей защиты суверенитета Украины.

Группа Smart Energy отмечает, что компания "Укргаздобыча" является исключительно украинским предприятием, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Украины ради ее экономики, и неотъемлемой частью в построении ее энергетической независимости. Ни одна компания группы, и "Укргаздобыча" в частности, не имеет никакого отношения и никогда не поддерживала каких-либо связей с РФ как государством-агрессором.

Поэтому как ответственный украинский бизнес компания обратилась в органы государственной власти и просит безотлагательно решить вопросы, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации и деятельность газодобывающего предприятия. В частности, усовершенствовать механизм применения положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства в сфере пользования недрами" от 01.12.2022 № 2805-IX.

Группа компаний Smart Energy входит в состав инвестиционной группы Smart Holding, реализует проекты по разведке и промышленной разработке месторождений углеводородов и принадлежит к пятерке крупнейших частных газодобытчиков Украины, суммарно добывая в начале российской военной агрессии более 1 млн м³ газа в сутки.