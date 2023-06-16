Выход 'Нафтогаза' на торги положительно повлиял на рынок газа – Украинская энергетическая биржа

Выход государственного НАК "Нефтегаз" на Украинскую энергетическую биржу положительно повлиял на газовый рынок и стимулировал весь газовый сегмент.

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Об этом сообщил глава Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский.

"Безусловно положительно. Выход "Нефтогаза" на торги активизировал рынок в целом. За счет концентрации спроса и предложения имеем результат продаж и по позициям других компаний", – сказал он.

По его словам, с начала войны и при изменении подхода к рентным платежам частные компании накопили запас природного газа в хранилищах, который, при снижении спроса во время войны, был не нужен внутреннему потребителю, а внешнему он не может быть доставлен из-за запрета экспорта.

Дубовский отметил, что сейчас "Нафтогаз" закупил и продолжает приобретать ресурс у 15 компаний, а торги продолжаются каждый рабочий день. Также он добавил, что торги "Нефтогаза" имеют "стимулирующий эффект" в этом сегменте в целом.

"Как пример могу привести тот факт, что в течение апреля до выхода "Нефтегаза" позиции на продажу или покупку формировали 15 компаний, а после выхода Нефтегаза, с конца апреля и в мае – 25. Поэтому вероятность продать газ Нафтогазу или другому игроку увеличена в последнее время ", – подчеркнул глава УЭБ.

По его мнению, "Нефтегаз" формирует стабильную цену как таковую, по которой другие компании готовы продавать этот ресурс в определенный момент.

"Это и есть принцип свободного ценообразования", – подытожил Дубовский.

Напомним, в течение месяца с 26 апреля по 29 мая "Нефтегаз" приобрел на "Украинской энергетической бирже" 395 млн куб м природного газа украинской добычи.