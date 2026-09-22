Выиграл $167 млн, но после этого все пошло наперекосяк: лотерейного миллионера арестовали в пятый раз

В США мужчину, который в 2025 году выиграл джекпот Powerball в размере $167,3 млн, арестовали в пятый раз с момента получения крупного выигрыша. Джеймса Фартинга обнаружили утром 20 сентября в машине на парковке Walmart в Джорджтауне, штат Кентукки. Полицейские заявили, что мужчина спал в автомобиле с включенным двигателем и имел признаки опьянения.

По данным правоохранителей, сначала в полицию поступило сообщение о белом Ford Mustang с временными номерными знаками, который находился посреди перекрестка. Позже автомобиль переместился на парковку, где его и обнаружили правоохранители, пишет People.

Фартинг спал в салоне, а чтобы его разбудить, полицейским пришлось несколько раз постучать в окно. Согласно заявлению об аресте, после пробуждения у мужчины были заметны признаки опьянения – в частности, запах алкоголя, покрасневшие глаза, невнятная речь и проблемы с равновесием. Также правоохранители сообщили о запахе марихуаны.

Фартинг заявил полицейским, что в Walmart его привезла женщина, которая затем оставила его там. Однако, по данным следствия, записи камер наблюдения не подтвердили эту версию: на видео не было видно, чтобы после остановки Mustang из него кто-либо выходил.

Мужчину обвинили в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его доставили в центр содержания под стражей округа Скотт.

Что происходило после выигрыша $167 млн

Фартинг сорвал джекпот Powerball в апреле 2025 года. Сумма в $167,3 млн стала крупнейшим лотерейным выигрышем в истории штата Кентукки. После победы мужчина говорил, что планирует разделить деньги со своей матерью Линдой Гриззл.

Проблемы с законом у него начались уже через несколько дней после выигрыша. В апреле 2025 года Фартинга арестовали во Флориде после инцидента на курорте. Позже в отношении него появились и другие уголовные дела.

В ноябре 2025 года мужчина попал в ДТП в Лексингтоне. По данным правоохранителей, он ехал со скоростью более 100 миль в час, а после столкновения покинул место аварии. Позже ему предъявили обвинение в создании опасности.

В марте 2026 года Фартинга также задерживали по делу о предполагаемом проникновении в дом и незаконном хранении марихуаны. Часть этих обвинений позже была снята.

В июле мужчину арестовали по обвинениям в домашнем насилии, в частности в удушении первой степени и нападении четвертой степени. Фартинг не признал себя виновным по этому делу.

Суд назначил залог в размере $15 тысяч, запретил ему контактировать с предполагаемой потерпевшей и обязал носить электронное устройство мониторинга. Нынешний арест стал для 51-летнего Фартинга уже пятым после того, как он получил самый крупный в истории Кентукки лотерейный приз.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шотландии тренер собрал деньги на поездку детей в Испанию, но спустил все на ставки. В результате юношеская команда не смогла поехать на турнир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!