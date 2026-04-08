Выиграл миллион и не пришел за деньгами: в Украине разыскивают счастливчика, который сорвал джекпот на прогнозе

В Днепре разыскивают счастливчика, который выиграл 1 030 000 грн в государственном "Спортпрогнозе". Если победитель не хочет потерять свой выигрыш, он должен обратиться к организаторам на горячую линию.

О ситуации сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Отмечается, что речь идет о тираже 221.

Известно, что будущий миллионер зарегистрировал свои ставки в "Лотомаркете" на ул. Паникахи, 15. "Третий миллионер в истории"Спортпрогноза" пока не обратился на горячую линию "М.С.Л.", – отметили в операторе.

На прогнозы победитель потратил всего 50 грн, заполнив одну игровую карточку. Так что его выигрыш оказался в 20 тыс. раз больше стоимости "ставки".

Отмечается, что в своем прогнозе победитель справился со всеми сложными парами, восемь из которых имеют показатель угадываемости от 22% до 32%. Впрочем, как сообщает лотерейный оператор, кульминация случилась в конце матча"Алавес" – "Осасуна", который был самым поздним в программе.

"Хозяева проигрывали 1:2 на 90 минуте, а когда началось компенсированное время, арбитр назначил пенальти в ворота гостей. В конце концов "Алавес" не только спас ничью, но и принес джекпот", – сообщили в компании.

Это второй джекпот с начала 2026 года и 347-й – за всю историю лотереи. Общая сумма сорванных джекпотов – 83 720 000 грн, отметили представители лотереи.

Какие правила игры и выигрышей

Суть игры в "Спортпрогноз" заключается в том, что участник прогнозирует результаты спортивных событий (преимущественно футбольных матчей). Задача – угадать как можно больше результатов из предложенного перечня, который прописан в билете. Для каждого из матчей нужно выбрать один из вариантов:

1 – победа хозяев;

X – ничья;

2 – победа гостей.

Также можно выбрать, делать обычную ставку с одним вариантом, или "систему" – по несколько вариантов на матч. Второй вариант повышает шансы на победу, но увеличивает стоимость билета

После завершения всех матчей формируется официальный результат тиража. Выигрыш зависит от количества угаданных результатов. Максимальный приз – за угаданные все события. Также предусмотрены меньшие выигрыши за частичные совпадения (например, 10-11 правильных прогнозов — в зависимости от тиража). Призовой фонд в таком случае распределяется между победителями соответствующих категорий.

Важно учесть, что результаты берутся только из основного времени матча (без овертайма и пенальти). Также игра имеет фиксированный перечень событий – изменить его нельзя.

В государственной лотерее "Спортпрогноз" срок обращения за выигрышем составляет до 1 года (365 дней) с даты проведения тиража. Это стандартное правило для лотерей оператора "М.С.Л". Важно также учесть, что:

после этого срока выигрыш аннулируется ;

; отсчет начинается именно с даты тиража, а не с момента проверки билета ;

; для получения средств нужно предъявить оригинал выигрышного билета или подтверждение электронной ставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!