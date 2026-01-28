"Я не могла поверить своим глазам": женщина сорвала джекпот в день своего юбилея

60-летняя Лилиан Боегнер из штата Мичиган (США) получила выигрыш в $250 000 в день своего 60-летия. Сорванный джектпот она назвала "невероятным подарком" к юбилею.

Речь идет об онлайн-лотерее Twice as Spice от Michigan Lottery. Об истории победы говорится в официальном сообщении лотереи.

Женщина купила билет Twice as Spice на сайте лотереи, заплатив за него $50. После нажатия кнопки "играть" на экране неожиданно появилось сообщение о выигрыше в $250 000, что стало для нее большим сюрпризом.

"Я не могла поверить своим глазам, когда увидела на экране сумму $250 000. Это стало невероятным подарком на мой 60-й день рождения", – рассказала Боегнер.

Победительница не стала медлить и уже вскоре посетила главный офис Michigan Lottery, чтобы забрать свой выигрыш. Согласно пресс-релизу, она планирует приобрести автомобиль за часть выигрыша, а остальные – отложить или инвестировать.

Как работает онлайн-лотерея

Twice as Spice – одна из многочисленных онлайн-игр моментального выигрыша, которые предлагает Michigan Lottery. Онлайн-платформа позволяет игрокам принимать участие в различных играх, включая Powerball, Mega Millions, Lucky for Life, Lotto 47 и Fantasy 5, а также мгновенными играми с различными уровнями призовых.

На сайте лотереи указано, что через интернет уже зарегистрировано более миллиона игроков. Они имеют доступ к более чем 200 играм с ценами билетов от 5 центов до $50.

Выигрыши в шестизначных размерах стали более заметными благодаря росту популярности цифровых лотерейных игр, которые позволяют участвовать без посещения физических точек продаж. В 2025 году онлайн-игры уже принесли много призов в Мичигане, включая джекпоты и крупные выигрыши.

Представители лотереи также отмечают, что средства от продажи билетов направляются на штатные программы образования, в частности в School Aid Fund, который поддерживает местные школы и образовательные инициативы.

