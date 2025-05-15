"Я плакал и кричал "Мы миллионеры": в Канаде выиграли исторический джекпот

Канадец Джастин Симпориос выиграл в лотерею 80 миллионов канадских долларов (около $57,29 млн) - сначала мужчина не поверил в это, а потом расплакался от счастья. Выигранный им джекпот стал крупнейшим в истории страны, доставшимся победителю единолично.

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Как сообщает FraserValleyToday, житель Суррея, провинция Британская Колумбия, купил билет в одном из супермаркетов Walmart. Он планирует потратить деньги, чтобы помочь своей сестре за студенческий кредит и обеспечить досрочный выход матери на пенсию.

О выигрыше в лотерею Lotto Max Джастин узнал ночью 9 мая, когда все вокруг уже спали. Поэтому ему пришлось разбудить жену, чтобы поделиться новостью. Она не сразу восприняла то, что он говорил, но впоследствии согласилась, что это было веской причиной разбудить ее.

"Было 22:30. Я увидел, что кто-то выиграл 80 миллионов долларов в Суррее. Я пошутил и сказал жене: "Мы миллионеры!", а она сказала мне перестать шутить. После этого я вручную проверил каждый номер перед сканированием. Я плакал и кричал: "Мы миллионеры!" Она в это не поверила и была немного зла на меня, потому что наша дочь плохо себя чувствовала", – вспоминает счастливчик.

Кроме помощи своим родным, мужчина планирует сделать пожертвование общине Суррея, где он живет, а также побывать на игре своего любимого баскетболиста Леброна Джеймса, прежде чем тот завершит спортивную карьеру. Также он является филиппинцем, поэтому хочет посетить свою родину вместе с женой и ребенком, поскольку они там никогда не были.

"Самым большим изменением будет больше времени, проведенного с женой и семьей. Мы хотим жить с целью - помогать обществу вокруг нас", – пояснил Симпориос.

Также OBOZ.UA сообщал, что 26 апреля анонимный игрок из Кентукки выиграл джекпот Powerball в размере 167,3 миллиона долларов, что стало крупнейшим выигрышем в истории штата. Счастливый билет был приобретен на автозаправке в Джорджтауне, которое уже второй раз стало местом судьбоносного выигрыша - в 2009 году там также был выигран предыдущий рекордный джекпот в размере 128,6 миллиона долларов.

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