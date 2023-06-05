За 15 месяцев войны 'Метинвест' направил на помощь государству и украинцам 3,7 млрд грн

С начала полномасштабной войны компания Метинвест направила на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд. грн. Более половины средств были направлены на нужды армии в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Об этом идет речь в официальном отчете на сайте компании.

Видео дня

Согласно отчету, для поддержки украинцев, пострадавших в результате войны, компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Помощь получили почти полмиллиона человек в 70 территориальных общинах. В Украину из Польши доставлено около 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности для уязвимых слоев населения. Это делает проект Метинвест одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 млн евро.

Также "Спасаем жизнь" внедряет программу физической и психологической реабилитации украинцев: в сотрудничестве с Protez Hub проект помогает военнослужащим и гражданским с ампутациями конечностей начать полноценную жизнь. В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.

"Спасаем жизнь" и Protez Hub также запустили первый в Украине образовательный онлайн-портал для специалистов по протезированию и пострадавшим. А совместно с партнерами обеспечили готовящихся к протезированию украинцев наборами для послеоперационного ухода. Первая партия из 1 000 наборов уже идет к людям.

"Спасаем жизнь" поддерживает и украинские больницы, вынужденные работать в условиях двойной нагрузки. В медучреждения Запорожья, Кривого Рога, Каменского и Авдеевки доставлены медицинские средства на 250 тысяч евро. Кроме того, Метинвест помогает медикам и по отдельной программе, реализуемой совместно с Фондом Рината Ахметова. Всего с начала войны компания направила на поддержание украинской медицины около 200 млн. грн.

Кроме того, компания продолжает бесплатно поставлять в медучреждения кислород для лечения больных коронавирусом и другими кислозависимыми пациентами. С начала 2023 года больницы получили около 350 тонн кислорода от Метинвеста.

Также в мае Метинвест присоединился к еще одному крупному проекту: совместно с властями компания поможет отстроить жилой дом в Запорожье, пострадавший в прошлом году от ракетной атаки врага. После восстановления здание будет выглядеть первоначально, ведь оно является памятником архитектуры. На это бизнес направит 50 млн. грн.

Напомним, в 2022 году, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд. грн. налогов и сборов.

Недавно также стало известно, что "Запорожкокс", "Запорожогнеупор", Запорожский литейно-механический завод и совместное предприятие "Запорожсталь" группы Метинвест Ахметова отказались от налоговых льгот, предусмотренных для предприятий в военное положение. Сумма отчислений, дополнительно уплативших запорожские металлурги Метинвесту в государственный бюджет, превышает 350 млн гривен - из них более 200 млн гривен получили местные бюджеты.