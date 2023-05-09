Загородний назвал эффективный способ выведения миллиардной спиртовой отрасли из тени

Из-за несовершенства законодательства даже абсолютно легальные предприятия, уплачивающие акцизный налог, могут обходить закон и выводить в тень сотни миллионов гривен. Об этом пишет управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

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Как объясняет эксперт, с советских времен наше государство было фактически монополистом спиртовой отрасли. Из 78 спиртзаводов 22 на момент старта приватизации были в неудовлетворительном состоянии, а 43 не работали вообще.

"Содержание этого балласта обходилось госбюджету 100 млн грн ежегодно. Так что решение о старте приватизации спиртовых заводов было экономически целесообразным, но это не единственная причина. Частью репутации спиртовой госмонополии были слухи о коррупции, неэффективном управлении", — пишет он.

С принятием в 2019 году изменений в закон о "О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового" частные производители смогли получить лицензии на производство и запустились условия для создания свободной торговли, отмечает Загородний.

"Сейчас уже можем говорить о положительных результатах для отрасли в целом. К примеру, на Слобожанщине сейчас готовят к приватизации два завода, еще два – Артемовский и Караванский – уже выкуплены и являются производственными мощностями концерна "Укрспецспирт". За продажу предприятий государство получило 151 млн грн, и продолжает получать прибыль в виде акцизного налога", - отметил он.

Однако, по словам Загороднего, теневой спиртооборот до сих пор составляет сотни миллионов гривен. По его мнению, это связано с нормативным пробелом в законодательстве о круглосуточном наблюдении на производстве.

"Требование целесообразно, но в нем нет ни одного упоминания о сохранении и архивировании данных с камер, которые могли бы быть в дальнейшем использованы для анализа деятельности предприятий. Банально сравнить реальные объемы выпуска товара и данные в документах невозможно", - отметил эксперт.

Тарас Загородний считает, что эффективным решением для вывода спиртового бизнеса "из тени" может являться предложение заместителя председателя Харьковской ОВА Александра Скакуна. Чиновник предлагает создать единый ситуационный центр, удаленный от предприятий и с равным доступом к сохраненным данным нескольких уполномоченных ведомств.

"Такой проект сейчас планируют воплотить в Мерефе, чтобы на примере Артемовского спиртзавода доказать, что такая система контроля эффективна. Если мы хотим стать цивилизованной страной, которая хочет быть богатой, то все должны заботиться о том, чтобы теневых схем в стране было все меньше", - подытожил Загородний.