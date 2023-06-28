Законопроект по мораторию на взыскание долгов с госпредприятий отправили на доработку

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отправил на доработку законопроект по мораторию на взыскание долгов с государственных предприятий критической инфраструктуры.

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Соответствующее решение принято на заседание комитета во вторник, 27 июня.

В ходе заседания заместитель председателя комитета Совета по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что существует большое количество государственных энергокомпаний, от которых зависит расчетная система энергетических рынков. Он добавил, что в случае принятия законопроекта эти компании не будут иметь смысла платить за полученные товары и услуги, что приведет к росту долгов.

"Это, по сути, стимулирует менеджмент этих компаний выполнять свой мощный KPI, хорошие премии получать. Но дальше долговый коллапс и долговые позиции будут только накапливаться и страдать будут другие субъекты", - подчеркнул он.

В то же время председатель Комитета по энергетике Андрей Герус согласился, что к этой законодательной инициативе есть вопросы.

"Есть компании, которые обязательно должны платить. Потому что от того, заплатили ли они, зависит дальше, заплатят ли следующие (компании – ред.) своим контрагентам и дальше контрагенты закупят горючее, запчасти и смогут отремонтировать объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул он.

По итогам обсуждений Комитет поддержал необходимость доработки законопроекта и принял решение передать авторам информационную справку Комитета по доработке.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.