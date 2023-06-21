Закрыть "ФОП" за несколько секунд: в Дію добавили новую услугу

Для украинцев стала доступна услуга закрытия физлица-предпринимателя ("ФОП") через портал Дія. Новая функция полностью автоматическая и бесплатная.

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Таким образом, процедура закрытия будет занимать несколько секунд, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он напомнил, что регистрация бизнеса в Украине самая быстрая в мире – за все время этой услугой через Дію воспользовались более 334,2 тысячи раз.

Теперь появилась возможность таким же образом и закрыть "ФОП". Кроме того, отсутствие какого-либо человеческого фактора избавляет от необходимости обработки заявления госсектором вручную, что значительно ускорит этот процесс.

Отныне не нужно заполнять заявление вручную, поскольку вся информация будет подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР), что сделает невозможным ошибки. “Вам нужно только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически", – добавил Федоров.

Услуга доступна для физических лиц-предпринимателей, имеющих РНОКПП или использующих паспортные данные вместо карты налогоплательщика. Закрыть "ФОП" можно в несколько шагов:

авторизация на портале Дія;

выбрать "Автоматическое закрытие ФОП";

нажать "Подать заявление";

проверить верность данных, подтянувшихся из ЕГР;

оставить электронную подпись "ФОП" или КЭП физического лица.

Результат обработки пользователь получит на свою электронную почту и в личном кабинете на портале Дія.

Федоров поблагодарил за помощь в разработке услуги программу EGAP, внедряемую Фондом Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, какие 5 действий необходимо совершить перед закрытием "ФОП" лично. Прежде всего, следует обратиться к госрегистратору по месту регистрации и подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

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