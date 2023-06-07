Запад должен усилить санкции против российской продукции и позволить Украине заместить ее своей – Кисилевский

Украинское правительство должно добиваться усиления санкций и полного запрета российских товаров на западных рынках, в частности, металлопродукции и дерева, ведь мы способны их полностью заместить.

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Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он выразил уверенность, что Украина способна в краткосрочной перспективе без значительных инвестиций заместить на западных рынках российских и белорусских товаров на сумму в 10 млрд дол.

"Мы должны проанализировать, какие товары из Беларуси и РФ на западных рынках до сих пор не обложены санкциями, и какие производятся в Украине. Добиваться введения санкций должно стать приоритетом правительства в первую очередь там, где есть пересечение по этим позициям. У нас есть товары металлургии, деревообработки, химической и пищевой промышленности, которые россияне поставляли на западные рынки, и по этим товарам мы должны предлагать нашим западным партнерам вводить санкции, и наш аргумент к ним очень прост – мы просим вас ввести санкции против этих товаров, но мы готовы заменить их соответствующими. украинскими, которые ничем не хуже, а чаще еще лучше, чем российские и конкурентные по цене и поэтому европейские потребители не заметят какого-то дискомфорта", - подчеркнул Кисилевский.

Также нардеп убежден, что правительству было бы целесообразно рассмотреть вопрос на введение эмбарго на торговлю с Беларусью, а также активизировать работу по предоставлению украинским товарам беспошлинного доступа на западные рынки не только во время военного положения.

"Буквально на днях Европарламент утвердил продление еще на год беспошлинного доступа украинских товаров в ЕС. Мы за это европейским партнерам нашим благодарны и Минэкономики молодцы, которые смогли этого добиться, но хотелось бы иметь такой режим вплоть до нашего полноценного вступления в ЕС и это должно быть задачей правительства", - резюмировал Кисилевский.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявлял, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.