'Для победы Украины': журналисты RFI показали, как Запорожсталь работает в условиях войны

Металлургический комбинат "Запорожсталь" после начала боевых действий остановился на 33 дня – такого не было с начала Второй мировой войны. А потом начал производить сталь для бронежилетов и касок, и оборудование для укрепления фортификационных сооружений – все, что необходимо для победы Украины.

Видео дня

Об этом говорится в репортаже известного французского издания RFI.

"В начале боевых действий комбинат был вынужден приостановить свою деятельность на 33 дня. Такого не было со времен Второй мировой войны. Более медленными темпами работа возобновилась в апреле 2022 года", - рассказал изданию генеральный директор завода Роман Слободянюк.

После возобновления работы несколько предприятий, входящих в Группу Метинвест, начали производить, кроме основной продукции, также оборудование для укрепления фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, бронежилеты и каски: сейчас у каждого десятого украинского солдата есть защитное снаряжение, изготовленное Группой, говорит Слободянюк.

"С другой стороны, Группа Метинвест, которой принадлежит комбинат, также помогает украинской обороне. Компании Рината Ахметова пожертвовали 5 миллиардов гривен (125 миллионов евро) в поддержку украинских вооруженных сил и людей, пострадавших от войны. В частности, он начал милитаристскую инициативу "Стальной" фронт", который обеспечивает Вооруженные силы Украины техникой, тепловизорами, беспилотниками, аптечками и горючим", - указывают в RFI.

Также "Запорожсталь" стала новым местом работы для многих мариупольцев, вынужденных выехать из Мариуполя. Сейчас эти люди производят сталь и верят, что однажды она поможет бойцам победить в войне, пишет издание.

"Я проработал на "Азовстале" 8 лет, прежде чем выехал из города под российскими обстрелами и нашел убежище в Запорожье. Наши заводы производят сталь и другие материалы, и это дополнительно защищает наших бойцов, помогает им лучше выполнять свою миссию. Надеюсь, это даст. им достаточно сил, чтобы пойти на Мариуполь", — рассказал журналистам работник завода Максим Нотченко.

Ранее операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко заявил, что по возвращении Мариуполь будет отстроен, и там будут созданы новые рабочие места – чтобы люди могли вернуться в родной город. Также будут построены легендарные заводы Азовсталь и ММК им. Ильича – но уже по новым, экологическим стандартам.