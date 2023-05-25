Запрет на экспорт газа привел к сокращению частной газодобычи в Украине, – Диковицкий

В Украине нужно искать механизмы разблокирования экспорта газа, поскольку этот запрет приводит к сокращению частной газодобычи.

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Об этом заявил бывший финансовый директор "Нефтегаз Украины" Ярослав Диковицкий.

"Безусловно, любое ограничение, оно не в пользу бизнеса. Особенно такое ограничение (запрет на экспорт газа – ред.) в настоящее время мы видим, как оно повлияло на негосударственную добычу, когда значительно сократились объемы добычи газа независимых добытчиков от 15%, а то и больше процентов. И еще продолжает сокращаться", - сказал он.

Диковицкий подчеркнул, что нужно искать пути, чтобы в той или иной форме возобновить экспорт и вместе с тем соблюдать баланс для обеспечения внутренних потребителей.

Он добавил, что в настоящее время в экспертной среде обсуждается возможность введения квот на экспорт, но могут быть другие механизмы.

"Вместо квот могли бы быть какие-то другие механизмы, которые позволяли бы, когда у нас есть в наличии газ и мы видим на пиках, что их можно продавать и зная о том, что будут фьючерсы, которые будут значительно дешевле, чтобы потом можно было возвращать эти ресурсы для Украины", - подчеркнул Диковицкий.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.