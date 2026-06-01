Заработал $1,2 млн на поисковых запросах: инженера Google судят за ставки на Polymarket

Прокуроры США выдвинули обвинения инженеру Google Микеле Спаньоло в использовании конфиденциальных поисковых данных компании для ставок на криптовалютном рынке прогнозов Polymarket. Благодаря инсайдерской информации он мог заработать около $1,2 млн.

Об этом говорится в опубликованных материалах обвинения.

Как работала схема

Обвинение обнародовали в Манхэттене в среду. По версии следствия, Спаньоло получил доступ к внутренним данным Google о самых популярных людях в поиске за 2025 год до официальной публикации информации в декабре.

Используя эту информацию, он разместил 25 ставок на Polymarket с аккаунта AlphaRaccoon на общую сумму $2,7 млн. Поскольку выбранные результаты считались маловероятными до выхода официальных данных Google, ставки принесли $1,2 млн прибыли.

Скрыть следы Спаньуоло пытался, переводя средства через децентрализованный криптообменный сервис и платежную платформу с функциями конфиденциальности для блокчейн-транзакций. Сейчас ему инкриминируют:

мошенничество с товарными инструментами

электронное мошенничество

отмывание денег

По всем пунктам обвинения ему может грозить до 50 лет заключения. А в отдельном иске Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует вернуть незаконно полученную прибыль, заплатить денежный штраф и запретить мужчине доступ к торговле и регистрации на платформе.

Дело на фоне проверок рынков прогнозов

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон подчеркнул, что корпоративные инсайдеры не могут использовать конфиденциальную деловую информацию для заработка на рынках. Директор отдела правоприменения CFTC Дэвид Миллер добавил, что комиссия будет пресекать использование инсайдерской информации на рынках прогнозов и других подконтрольных площадках.

Дело возникло на фоне роста внимания властей США к рынкам прогнозов: Конгресс уже начал проверку Polymarket и Kalshi из-за подозрений в инсайдерской торговле и выясняет, могли ли чиновники или другие лица использовать закрытую информацию для ставок.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Израиле выдвинули официальные судебные обвинения резервисту армии и гражданскому лицу по делу об использовании секретной военной информации для заработка на платформе прогнозов Polymarket. Речь идет как минимум о $160 тыс., которые фигуранты получили, используя инсайдерские данные из сектора безопасности для ставок на геополитические события.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!