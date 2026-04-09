Заработали сотни тысяч за считанные часы: ставки на перемирие США и Ирана вызвали подозрения

На платформе прогнозов Polymarket зафиксировали серию подозрительных ставок на перемирие между США и Ираном. Новые аккаунты заработали сотни тысяч долларов – буквально за несколько часов до официального заявления Дональда Трампа.

Об этом сообщил ряд мировых медиа, в частности AP и Bloomberg. По их данным, 7 апреля группа только что созданных криптокошельков начала активноскупать ставки на сценарий "перемирие будет".

Так, по меньшей мере 50 новых аккаунтов зашли в один и тот же рынок. Они делали ставки, когда публичных сигналов о деэскалации почти не было, наоборот – риторика Трампа только обостряла ситуацию.

А когда президент США таки объявил о договоренностях, эти позиции резко выросли в цене. Например, один аккаунт, созданный в тот же день, вложил около $72 тыс. и получил прибыль $200 тыс. Другой – заработал $125,5 тыс., а еще один, созданный за 12 минут до заявления Трампа, получил около $48,5 тыс. В целом отдельные группы трейдеров могли заработать более $400-600 тыс. на этом событии.

Характер этих сделок сразу вызвал вопросы, ведь аккаунты создавались непосредственно перед ставками, действовали синхронно и концентрировались на одном событии. Конгрессмен Блейк Мур уже заявил, что такое поведение больше похоже на использование инсайдерской информации, чем на обычную торговлю.

Часть выплат трейдерам сейчас из-за этого задерживается. Контракт по перемирию получил статус спорного, но не из-за подозрений в инсайдерской торговле.

Дело в том, что участники не могут прийти к согласию, соответствует ли нынешняя ситуация формальным условиям "прекращения огня". Процедура пересмотра может длиться несколько дней и зависит от голосования владельцев специального токена платформы.

Объем ставок на это событие превысил $170 млн, что делает его одним из крупнейших в истории рынков прогнозов. На этом фоне снова активизировались дискуссии о регулировании: в США предлагают распространить нормы об инсайдерской торговле и на такие платформы.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля, Трамп сообщил, что США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели. В Иране впоследствии подтвердили прекращение огня и объявили о намерениях открыть Ормузский пролив.

