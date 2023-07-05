'Зеленые' инвесторы не получают больше половины средств за производимую электроэнергию – Ассоциация адвокатов

Несмотря на публичные высказывания о поддержке отрасли зеленой энергетики, принимаются решения, которые только усугубляют долговый кризис и заводят предприятия "зеленой" энергетики на грань дефолта.

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Об этом заявил Александр Трофимец, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В феврале текущего года НКРЭКУ заявляли о поддержке инвестиционной привлекательности сектора "зеленой" генерации. Именно поэтому в тарифе НЭК "Укрэнерго" на 2023 год, который приняла Комиссия, якобы были учтены потребности производителей из ВИЭ в полном объеме.

"Как только НКРЭКУ начало "работать над решением проблем производителей ВИЭ", так сразу началось стремительное падение уровня расчетов. В январе было 90,9% выплат, а в июне имеем уже 43,2%. Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" для компенсаций предприятиям ВИЭ вырос до 21,5 млрд грн и точно будет увеличиваться", – отметил Трофимец.

Адвокат подчеркнул, что последним негативным решением для отрасли является отмена нижних "прайс-кепов" на рынке электроэнергии. По его мнению, такая ситуация вызывает много противоречий с тем, что государство на международных форумах и конференциях призывает инвесторов вкладываться во ВИЭ, а действительно делают все, чтобы денег "зеленым" инвесторам не дать.

"До дефолтов предприятий ВИЭ и еще больших проблем украинским банкам, кредитовавшим проекты в возобновляемой энергетике, осталось не долго", – сказал адвокат.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла, что НКРЭКУ приняла решение об установке новых прайс-кепов на рынке электроэнергии с 30 июня, провоцируя таким образом получение ущерба в ГП "Гарантированный покупатель" в размере около 900 млн грн ежемесячно.