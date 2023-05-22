'Зеленым' электростанциям в Украине искусственно недоплачивают более 60% средств, – Тынный

Предприятия возобновляемой энергетики в Украине продолжают испытывать глубокую проблему недоплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, поскольку уровень расчетов составляет лишь 36%, сообщил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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"Сейчас приходят деньги за апрель и первую декаду мая. Уровень оплаты по солнечной энергетике составляет 36%. Такие колебания не позволяют ничего прогнозировать… Вообще я считаю, что вопрос задолженности искусственный", - заявил Тынный.

Он подчеркнул, что перед его компаниями задолженность достигает более 300 миллионов гривен, где значительная часть накоплена в 2022 году.

Инвестор отмечает, что с начала войны отрасли вообще приостановили проплаты, установив, что на солнечную энергетику хватит 13% оплаты.

"Потом сделали 15%. Это ниже любой себестоимости", – подчеркнул Тынный.

Он уточнил, что зимой уровень расчетов в среднем составлял около 85%, но это объясняется тем, что солнечная энергетика работала мало, а ветровые электростанции не работают, потому что большинство находятся на оккупированной территории.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем достиг 16 млрд грн и при этом предприятия зеленой энергетики с начала года фиксируют критические недоплаты за производимую зеленую электроэнергию.

По мнению Станислава Игнатьева, генерального директора Solar Generation, кризис неплатежей предприятиям зеленой энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине, что негативно влияет на дальнейшие возможности восстановления и развития.