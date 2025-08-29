10 лет ждал выигрыша: киевлянин сорвал 1,5 млн грн в лотерее

В Украине, в Киеве игрок 5 августа сорвал джекпот и вместе с дополнительными призами получил 1 577 248 гривен. Победитель признался, что за выигранные средства планирует купить авто и продолжить игру, а к этому большому выигрышу шел 10 лет.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея. Счастливый билет был приобретен в киоске "Лотерея", а его стоимость составляла всего 150 гривен.

В этот день во время розыгрыша выпали шарики с номерами 8, 20, 21, 28 и 40 – именно эти цифры обеспечили владельцу билета желанный джекпот. Игрок выбрал сразу шесть комбинаций чисел, из которых четыре принесли выигрыш:

08 20 21 28 28 40 – все 5 номеров совпали, джекпот: 1 570 000 грн;

08 16 21 28 40 – 4 номера: 6 328 грн;

08 16 20 20 28 35 – 3 номера: 885 грн;

08 17 19 19 38 40 – 2 номера: 35 грн.

В итоге общая сумма выигрыша составила 1 577 248 гривен, что включает все категории призов. Новый миллионер признался, что к большому выигрышу он шел целых 10 лет. Ежедневные или еженедельные билеты, системные комбинации и тщательный подбор номеров – такой была его стратегия.

Мужчина всегда выбирал числа самостоятельно, избегая автоматического подбора. Основой его выигрышного билета стал номер 8, который он часто использовал в различных комбинациях.

"Я не верю в суеверия или счастливые числа. Это лотерея – здесь главную роль играет случай. Но чем больше комбинаций, тем больше шансов", – объяснил победитель. Победитель узнал о своем успехе сразу после обнародования результатов в 23:00.

Сначала новость держал в секрете, а уже на следующий день сообщил близким. За годы игры он имел и более мелкие выигрыши – за 2, 3 или 4 угаданные номера, но на этот раз удача была на его стороне сполна.

Относительно планов на выигранные деньги, киевлянин не скрывает, что часть потратит на покупку авто, а часть – на новые билеты. Следующая цель – джекпот, который сейчас составляет 29 миллионов гривен. Победитель отмечает, что большие выигрыши редко приходят мгновенно, но настойчивость может дать результат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса "ПлейСити" до 30 сентября обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку, все выплаты игрокам и тому подобное.

