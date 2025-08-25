До запуска остался всего месяц: в Украине будут отслеживать каждую ставку в онлайн-казино

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса "ПлейСити" до 30 сентября обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку, все выплаты игрокам и т.д.

В связи с тем, что до дедлайна остался месяц, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") обратился к Министерству цифровой трансформации. Именно это ведомство несет ответственность на работу "ПлейСити".

"Предыдущий регулятор – КРАИЛ – за три года существования так и не выполнил эту задачу. Очевидно – вследствие коррупции. Убежден, министру цифровой трансформации (Михаилу Федорову. – Ред.) удастся обойти соблазны", – отметил Гетманцев.

Почему это важно

Ожидается, что система мониторинга не позволит организаторам азартных игр уклоняться от уплаты налогов .

. Регулирующие органы будут видеть движение каждой ставки, выплату выигрышей и все, что происходит внутри игры .

. Система также является важным элементом противодействия лудомании – она будет ограничивать влияние на людей, зависимых от игры.

"Наступление на тень должно продолжаться. Система онлайн-мониторинга должна заработать своевременно, и ни одно игорное заведение, ни один организатор азартной игры не сможет помешать этому процессу", – резюмировал Гетманцев.

Трекинг сайтов уже работает

Нардеп напомнил, что в августе-2025 "ПлейСити" уже запустило Систему трекинга нелегальных веб-сайтов. Этот инструмент должен помочь быстрее выявлять и блокировать нелегальные казино.

Платформа, среди прочего, находит и генерирует список вероятных зеркал и связанных доменов, которые создают для обхода ограничений. С ее помощью можно:

проверить правовой статус казино и узнать, легальное оно или нет;

сообщить "ПлейСити" о нелегальном казино, если сайт до сих пор не заблокирован;

подать жалобу на интернет-провайдера , если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны;

, если сайты нелегальных казино уже заблокированы, но до сих пор доступны; загрузить базу сайтов нелегальных казино, чтобы провайдеры могли быстро заблокировать доступ к ним, а общественность – получить прозрачную информацию о деятельности.

