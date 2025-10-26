$2,2 млн на Константиновку и $737 тыс. на Покровск: в США оценивают вероятность оккупации украинских городов

В США делают миллионные ставки в попытках угадать, когда россияне захватят Покровск, Константиновку и Славянск. Больше всего ставят на оккупацию Константиновки – более 2,2 миллиона долларов, а меньше всего – на оккупацию Ямполя, около 75 тысяч долларов.

Об этом OBOZ.UA стало известно из платформы для ставок Polymarket. В США набирает обороты странная и одновременно циничная тенденция, пользователи одной из американских беттинг-платформ делают ставки на вероятность оккупации украинских городов.

На платформе, позволяющей предсказывать будущие политические, экономические или военные события, теперь есть даже "линии" на то, когда именно российская армия сможет захватить определенные населенные пункты Донецкой области. На эти события ставят миллионы долларов – суммы, которые напоминают не столько аналитику, сколько циничную игру на войне, где каждая дата и каждый процент вероятности имеют свою цену.

Наибольший интерес на платформе вызывает именно Константиновка – стратегически важный город, который военные аналитики называют "воротами" в Славянск и Краматорск. По состоянию на конец октября 2025 года общая сумма ставок на оккупацию Константиновки превысила 2,2 миллиона долларов — это рекорд среди всех прогнозов по украинским городам.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, американские пользователи делают относительно оптимистичные прогнозы. Ранее эти цифры были несколько выше, что может свидетельствовать о росте уверенности в способности ВСУ удержать позиции:

до 31 октября – только 1% шансов на оккупацию;

шансов на оккупацию; до 30 ноября – 12%;

до 31 декабря – 27%.

Напомним, что сейчас Константиновка находится под ежедневными атаками дронов и авиабомб. Враг пытается прорвать оборону через Очеретино и Дружковку, создавая угрозу окружения. Однако украинские силы продолжают удерживать город, понимая его ключевую роль в защите всей северной части Донецкой области.

Второй по популярности среди пользователей стала тема оккупации железнодорожного вокзала в Покровске. На возможность захвата этой инфраструктурной точки уже поставили 737 тысяч долларов.

Тенденция очевидна, что чем позднее дата, тем больше уверенность пользователей в том, что россияне могут достичь определенного успеха. Вероятность такого события аналитики платформы оценивают так:

до 31 октября – 32%;

до 30 ноября – 75%;

до 31 декабря – 89%.

На вероятность оккупации Северска поставлено 655 тысяч долларов, и прогнозы здесь значительно спокойнее. На Мирноград еще меньше, около 555 тысяч долларов, но здесь участники платформы видят большую угрозу. Ставки на Лиман пока скромнее – 294 тысячи долларов, а вероятность его оккупации оценивают в 15% на ноябрь и 30% на декабрь.

Интересно, что Славянск, который в 2014 году уже пережил оккупацию, остается городом, где пользователи американской платформы почти не видят шансов на повторный захват. Несмотря на 278 тысяч долларов ставок, на октябрь 2025 года вероятность оккупации Славянска оценивают лишь в 3% – хотя еще в августе она составляла около 40%.

Кроме отдельных городов, пользователи также делают прогнозы на более масштабные сценарии — например, может ли Украина до конца 2025 года передать подконтрольную часть Донетчины России в рамках потенциальных мирных переговоров. По состоянию на сейчас этот сценарий оценивают лишь в 3%, тогда как еще в августе шанс такого развития событий был в 23%.

