Серийный везунчик: одессит сорвал уже пятый джекпот в украинской лотерее

В украинской государственной лотерее житель Одессы сорвал уже пятый джекпот. В середине октября он выиграл 701 464 грн, поставив 2560 грн на футбольные прогнозы. А предыдущая победа досталась ему всего полутора месяцами раньше, и тогда счастливчик стал обладателем приза в 1 180 000 грн.

Об этом сообщает оператор лотерей МСЛ. Отмечается, что в последнем выигрыше одессита система включала в себя однозначные победы "ПСЖ","Манчестер Сити","Боруссии" и "Ньюкасла".

В остальных матчах победитель использовал двойные варианты. При этом всеми поединках не были предсказаны ничейные результаты, и только в девятой паре счасливчик абсолютно не верил в победу "Портсмута".

"Благодаря такой стратегии победитель обошел неожиданные исходы, которые спрятались в английском Чемпионшипе. Это победы "Халла","Бирмингема" и "Шеффилд Юнайтед", на которые было сделано 17%, 18% и 23% ставок соответственно. Кроме этого, непросто было предсказать поражение "Наполи" в Эйндховене (26%)", – отметил лотерейный оператор.

Для победителя октябрьская игра принесла уже пятый джекпот. Три первых были сорваны в 2023 году, но тогда были значительно более скромные выигрыши. В 2025-м одессит "унес" два приза – в сентябре и октябре.

Интересно, родом из Одессы и другой "серийный" победитель спортивной лотереи. 66-летний пенсионер Анатолий Исаков в мае-2025 сорвал джекпот на 590 тыс. грн, безошибочно спрогнозировав результаты 12-ти футбольных матчей. Этот выигрыш стал уже третьим джекпотом для этого счастливчика за последние шесть лет, а секретом своего успеха пенсионер называет системный подход.

Свой первый джекпот он выиграл 19 декабря 2019 года, разделив 380 тыс. грн с тремя другими победителями. Второй джекпот – на сумму 305 тыс. грн – был выигран 18 июня 2023 года. В обоих случаях Исаков применял расширенную системную игру – на 432 и 72 варианта соответственно.

