20 лет выбирал те же числа: в США 73-летний игрок в лотерею стал мультимиллионером

В американском штате Массачусетс в лотерею выиграл 73-летний игрок, который 20 лет выбирал одну и ту же комбинацию чисел. И хотя ему досталась солидная сумма в размере $32,91 млн, его первой покупкой должна стать пара обуви.

Об этом сообщает MLive. Мужчина выиграл рекордный джекпот в розыгрыше лотереи Lotto 47 за 13 декабря, угадав все шесть выигрышных чисел – 02, 03, 12, 15, 16 и 33.

"Честно говоря, первое в моем списке – это просто побаловать себя новой парой обуви", – сказал победитель со смехом.

Он сохранил анонимность, но поделился своей выигрышной стратегией – указывать одни и те же числа.

"Я играю в Lotto 47 уже 20 лет и всегда играю одними и теми же наборами чисел. Когда я проверил свой билет, я сразу увидел, что угадал три числа, и подумал: "По крайней мере я вернул $5". Когда я увидел, что угадал остальные числа, я протер глаза и проверил билет еще раз, потому что не мог поверить в то, что вижу", – вспоминает счастливчик.

Он добавил, что его дети не поверили в его победу, и поэтому пришли, чтобы убедиться в этом собственными глазами. Мужчина и его родные все еще до конца не осознали, что стали богачами.

Победитель купил свой билет в табачном магазине в городе Честерфилд. Недавно он посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой выигрыш. Победитель выбрал получить деньги в виде единовременной выплаты на сумму $22,8 миллиона.

Кроме новой пары обуви, мужчина говорит, что планирует купить новый автомобиль и поделиться деньгами с семьей.

Ищут будущего миллиардера

Организаторы лотереи Powerball разыскивают счастливчика, которому достался второй крупнейший в истории США лотерейный джекпот — 1,817 млрд долларов. Розыгрыш состоялся в канун Рождества, 24 декабря, однако победитель пока не заявил о своих правах на колоссальный выигрыш.

Этот выигрыш уступает лишь абсолютному рекорду 2022 года, когда сумма джекпота достигла $2,04 млрд. Чтобы получить нынешний приз, необходимо было угадать пять выигрышных чисел (4, 25, 31, 52, 59) и красный "супермяч" (Powerball) — 19.

Ранее OBOZ.UA сообщал об американце, который выиграл 1 миллион долларов в лотерею, купив билет, который другой клиент оставил на прилавке, фактически отказавшись от своего шанса. После уплаты налогов победитель получил около 693 тысяч долларов и планирует сохранить и инвестировать средства, избегая необдуманных трат.

