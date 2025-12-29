Выброшенный лотерейный билет принес мужчине $1 млн: на что потратит средства счастливчик

Американец выиграл 1 миллион долларов в лотерею, купив билет, который другой клиент оставил на прилавке, фактически отказавшись от своего шанса. После уплаты налогов победитель получил около 693 тысяч долларов и планирует сохранить и инвестировать средства, избегая необдуманных трат.

Об этом сообщает iGamingBrazil. Победитель решил сохранить анонимность, однако поделился деталями истории.

По его словам, он заметил лотерейный билет, который лежал в стороне – кто-то из клиентов магазина передумал его покупать. Мужчина решил рискнуть и приобрел этот билет, даже не подозревая, что держит в руках миллионный выигрыш.

После стирания защитного слоя стало понятно, что билет выигрышный. "Когда я увидел сумму, просто не поверил своим глазам. Я никогда не думал, что смогу выиграть такой большой приз. Это настоящее благословение", – признался счастливчик представителям лотереи.

Выигрышный билет был приобретен в Детройте, а победитель выбрал получение средств единовременной выплатой, а не в формате ежегодных платежей. После уплаты налогов он получил примерно 693 тысячи долларов. Альтернативный вариант предусматривал выплаты в течение нескольких лет, но новоиспеченный миллионер решил сразу забрать всю сумму.

Мужчина признался, что выигрыш вызывает не только радость, но и определенное психологическое давление. "Когда выигрываешь такие деньги, начинаешь думать о сотнях возможностей и одновременно чувствуешь ответственность", – отметил он.

По его словам, средства он планирует сэкономить и инвестировать, а не тратить импульсивно. Местная пресса отмечает, что подобный подход не является редкостью среди крупных победителей лотерей, которые стремятся избежать финансовых ошибок после внезапного обогащения.

