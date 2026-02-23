22 года ставил на одни и те же числа: мужчина сорвал главный джекпот своей жизни

42-летний житель штата Огайо (США) осуществил мечту любого игрока. После 22 лет, в течение которых он постоянно ставил на одни и те же шесть чисел, ему улыбнулась удача. Счастливчик сорвал джекпот в $3,5 млн.

По данным Ohio Lottery, выигрышный билет для игры в Classic Lotto был приобретен 4 февраля в обычном магазине. Билет содержал комбинацию 6-8-16-20-26-45, которую мужчина использовал 22 года до этого, пишет VKYC.

Он назвал свою стратегию "упрямством". Все эти годы такой подход приносил американцу только мелкие выигрыши.

Мужчина решил сразу получить выплату в виде единоразового платежа наличными. Поэтому сумма джекпота автоматически уменьшилась до $1,7 млн, а после вычета налогов останется примерно $1,28 млн.

Выигрыш тем не менее существенно изменил жизненные планы победителя. Он заявил, что официально выходит на пенсию, а также планирует купить новый дом и оборудовать домашний спортзал.

После объявления результатов он узнал свои числа и сразу сообщил жене: "У нас будет очень большой бассейн!". Судя по всему, выбирать новый дом победитель будет именно по этому критерию.

По словам организаторов, победитель тратил примерно $10 в месяц на билеты. А когда бывал в путешествиях, просил своего лучшего друга покупать билеты вместо себя, чтобы не пропустить розыгрыши.

Шансы на выигрыш в Classic Lotto очень невысокие – по меньшей мере 1 к около 13 983 816 для шести правильных чисел по данным результатов. То есть такой выигрыш является примером настоящей удачи.

