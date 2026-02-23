Работодатель подал в суд на работника после "выигрыша" в лотерею $12,8 млн: ситуацию назвали уникальной

В американском штате Аризона сеть магазинов пытается отсудить у своего сотрудника лотерейный билет, который выиграл $12,8 млн. Нюанс заключается в том, что изначально билет мужчине не принадлежал вовсе.

Как сообщает AZFamily, необычный спор рассматривается в суде округа Марикопа. Иск подала торговая сеть Circle K.

Согласно материалам дела, разбирательтсву предшествовала покупка посетителем магазина в городе Вэлли нескольких билетов лотереи The Pick, в которой участники должны угадать шесть чисел из шести выпавших. Продавец распечатал билеты на $85, однако клиент оплатил только $60 (по $1 за билет), после чего оставшиеся 25 билетов были отложены.

Но на следующий день менеджер магазина Роберт Гоулицца обнаружил, что один из непроданных билетов оказался выигрышным. По версии истца, он завершил смену и через другого сотрудника оформил покупку всех оставшихся билетов за $10.

В иске Circle K указывает на административное правило, согласно которому при "перепечатке" билетов право собственности на них может переходить к ритейлеру. Поэтому компания просит суд определить:

был ли билет вообще законно продан;

кто является его законным владельцем;

и кто имеет право на выплату $12,8 млн.

Организатор розыгрыша из Arizona Lottery подтвердили, что осведомлены о разбирательстве. Представитель лотереи назвал ситуацию уникальной и отметил, что ранее подобных судебных споров не возникало.

Местные законодатели утверждают, что исход дела может повлиять на дальнейшие изменения в законодательстве, если суд выявит пробелы в действующих нормах.

