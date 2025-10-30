40 тысяч человек могут потерять работу: Британия хочет жестко переписать налоги для букмекеров

Повышение налогов на букмекеров в Великобритании может привести к потере до 40 000 рабочих мест и до £3 млрд убытков для экономики. Легальные операторы предупреждают, что это ослабит их конкуренцию и вызовет массовую утечку игроков на нелегальные платформы.

Об этом сообщает iGamingExpress. В октябре 2025 года Betting & Gaming Council (BGC) представила результаты анализа, согласно которому повышение ставок налога на букмекинг и онлайн-игры может иметь серьезные негативные последствия для сектора и экономики в целом.

Анализ показывает, что в настоящее время индустрия азартных игр в Британии приносит экономике около £6,8 млрд и создает более 109 000 рабочих мест. При этом операторы уже платят примерно £4 млрд налогов. Основные пункты предложенных изменений:

онлайн-игры должны быть обложены налогом на уровне до 50% вместо около 21%;

вместо около 21%; налог на ставки в пунктах приема (General Betting Duty) может вырасти с 15% до 25-30%;

высокий риск того, что часть потребителей переключится на нелегальный рынок азартных игр, оценивается в сумму до £8,4 млрд ставок, которые могут быть "потеряны" для системы контроля.

По словам председателя налогового комитета BGC, Стивена Ходжсона, такие повышения налогов могут подорвать конкурентоспособность легальных операторов. Они считают, что это приведет к закрытию пунктов приема ставок, потере рабочих мест и переходу части игроков в нелегальные сервисы, где отсутствуют контроли, налоги и защита прав потребителей.

Аналитики отмечают, что хотя правительство может ожидать повышения налоговых поступлений – например, до £ 250 млн ежегодно в оптимистическом сценарии, фактический чистый эффект может быть значительно меньше из-за потерь в налогах от заработков, закрытия бизнесов и снижения расходов операторов. Регулирование сектора азартных игр является балансом между тремя целями:

защита потребителей и уменьшение вреда от игр;

обеспечение надежных поступлений в бюджет;

поддержка легального и прозрачного рынка, который создает рабочие места и налоги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Турции разворачивается масштабная борьба с незаконными онлайн-азартными играми – до 2027 года правительство планирует полностью заблокировать оффшорные и нелицензированные платформы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "виртуальные казино разрушают семьи и молодежь", поэтому они будут искоренены из турецкого общества.

