Эрдоган объявил войну казино: Турция планирует полностью заблокировать азартные игры

В Турции разворачивается масштабная борьба с незаконными онлайн-азартнымииграми – до 2027 года правительство планирует полностью заблокировать оффшорные и нелицензированные платформы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "виртуальные казино разрушают семьи и молодежь", поэтому они будут искоренены из турецкого общества.

Об этом сообщает MEDYA KEŞAN. По поручению президента, вице-премьер Джевдет Йылмаз возглавит межведомственную группу, которая разработает детальный план действий.

Главная цель – ликвидировать каналы отмывания денег через нелегальные азартные платформы, в частности криптоказино, которые последние годы активно распространяются среди молодежи. Инициатива появилась после ряда журналистских расследований, показавших резкий рост игровой зависимости среди турок. По данным, доля обращений, связанных с зависимостью от азартных игр, достигла 28%, и все больше пациентов составляют молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Дополнительный скандал разгорелся вокруг финтех-компании Papara, которую подозревают в содействии незаконным ставкам на сумму около €340 млн. Случай стал последней каплей для президента, который заявил, что "игорная мафия создала в Турции схему отмывания денег, превышающую масштабы наркоторговли".

"Это бедствие разрушило тысячи домов и оторвало молодежь от семей. Мы искореним незаконные ставки и виртуальные азартные игры из жизни нашего общества", – подчеркнул Эрдоган. Он также признал, что цифровые технологии усложняют контроль, но пообещал усилить кибермониторинг, финансовый надзор и сотрудничество с иностранными регуляторами.

Правительство Турции рассматривает возможность санкций против компаний, зарегистрированных в Черногории, Мальте, на Кипре и в Грузии, которые обеспечивают техническую поддержку нелегальным платформам ставок. Проблема уже имеет глубокие социальные последствия. Во Фракии фермеры начали продавать свои поля из-за долгов, вызванных виртуальными азартными играми.

Местные педагоги неоднократно обращались к президенту с просьбой вмешаться, называя ситуацию "новой социальной катастрофой". Именно после серии таких публикаций Эрдоган выступил с громким заявлением. Турция уже имеет опыт блокировки сайтов, но, по словам экспертов, нынешняя кампания может стать самой масштабной в истории.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" назвало ключевые цифры по запуску реформы азартного рынка. В частности, бюджет получил почти 770 млн грн от лицензий, одновременно заблокировано 1179 нелегальных казино и 85 страниц с незаконной рекламой.

