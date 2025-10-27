80-летний шейх проиграл в Лондоне миллионы в азартные игры и исчез: казино подает в суд

Лондонское казино Les Ambassadeurs подало в суд на саудовского шейха Хассана Энани. Ближневосточного филантропа и предпринимателя обвиняют в неуплате более 5 млн долларов долга за проигрыши в азартных играх.

Как сообщает The Daily Mail инцидент произошел еще в 2018 году. В 2021-м суд принял решение в пользу заведения, а в грядущем ноябре казино собирается снова обратиться в суд, поскольку из общей суммы задолженности шейх перевел лишь незначительную долю.

82-летний шейх Хассан Энани хорошо известен в мире азартных игр британской столицы, куда его в 1968 году направили на работу в посольство Саудовской Аравии. В 1994 году он стал членом Les Ambassadeurs (стоимость членства превышает $30 тыс. в год.), в 2018-м получил 3 млн фунтов стерлингов кредита – впоследствии лимит был увеличен до 4 млн фунтов (около 5,3 млн долларов).

Согласно судебным документам, когда от казино поступило требование оплатить 4 млн фунтов долга, шейх Хассан выписал чек, который оказался недействительным. В Les Ambassadeurs получили от него 200 тыс. фунтов стерлингов, в связи с чем в 2020 году компания обратилась в суд, а в следующем году добилась решения против шейха Хассана.

Но с тех пор шейх "исчез из поля зрения". Но в казино не собираются прощать ему круглую сумму: в ноябре дело возвращается в Высокий суд Лондона.

О должнике известно, что он сделал "важный вклад в национальное развитие Саудовской Аравии", включая финансирование и строительство мечети Хассана Энани в городе Джидда. В его активы входят:

дворец в Саудовской Аравии;

в 60-метровая яхта Il Vagabondo стоимостью 15 млн фунтов стерлингов;

стоимостью 15 млн фунтов стерлингов; особняк в испанской Марбелье с шестью бассейнами.

Следует отметить, что Les Ambassadeurs уже не впервые обращается в суд, чтобы взыскать долги с миллиардеров. В 2020 казино получило соответствующее решение против другого саудовского шейха Салаха Хамдана аль-Блуеви (2 млн фунтов), а в 2021-м – против китайского гражданина Сонбо Ю ($10 млн).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американский баскетболист Маркус Моррис-старший также выписывал чеки в казино, не имея достаточно средств на счету. В августе он был арестован по подозрению в финансовом мошенничестве.

