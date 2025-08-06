"Абсолютное безумие": как ветеран НБА обманул казино в США на $265 тыс.

Американского баскетболиста, бывшего форварда ряда клубов НБА Маркуса Морриса-старшего арестовали в США по подозрению в финансовом мошенничестве. Его обвиняют в том, что он выписывал чеки в казино Лас-Вегаса, не имея достаточно средств на счету.

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Как сообщает New York Post, спортсмена задержали в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд в штате Флорида. Следователи утверждают, что в мае 2024 года Моррис-старший получил $115 тыс., выписав чек в отеле-казино MGM Grand и не вернул деньги, когда чек отклонили. Аналогичную аферу он совершил в июне 2024 года в казино Wynn Las Veg, где, таким образом, он получил $250 тыс.

В результате в начале этого года власти штата Невады выдали два отдельных ордера на арест спортсмена. Сейчас он находится за решеткой без возможности внесения залога и ожидает экстрадиции.

Адвокаты Морриса выступили за его освобождение, заявив, что это способствовало бы ускорению погашения его долгов. Но судья отклонила ходатайство адвокатов о залоге.

Его агент Йони Ной назвал это "абсолютным безумием". А брат баскетболиста, экс-чемпион НБА Маркифф Моррис заявил, что ситуация значительно преувеличена.

"Формулировка просто сумасшедшая. Черт возьми, за такие деньги они унизят тебя в аэропорту вместе с семьей. Они заставили всех думать, что брат занимался какими-то мошенническими делами. Они могли бы просто прийти домой за всем этим. Когда вы услышите настоящую историю – все станет ясно", – написал он в соцсети X.

Маркус Моррис-старший отыграл 13 сезонов в НБА с 2011 по 2024 год, защищая цвета Хьюстона, Финикса, Детройта, Бостона, Нью-Йорка, Клипперс, Филадельфии и Кливленда. В прошлом сезоне Моррис ненадолго вернулся в состав "Никс", подписав контракт для участия в тренировочном лагере, но менее чем через две недели его отчислили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известного баскетболиста НБА Гилберта Аринаса обвинили в организации незаконных покерных игр в своем собственном особняке. Он был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми, однако он вышел из-под стражи под залог.

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