Звезду НБА арестовали из-за покера в собственном особняке: детали дела

Известный баскетболист НБА 43-летний Гилберт Аринас, который завершил спортивную карьеру, получил обвинение в организации незаконных покерных игр в своем собственном особняке. Он был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми, однако вышел из-под стражи под залог.

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Это официально? Да, об обвинении заявило Министерство юстиции США. Как пишет ABC News, участники преступной группы арестованы по федеральному обвинительному акту.

Главное о деле Аринаса

Следствие установило что в 2021-2022 гг. Аринас сдавал в аренду свой особняк в Энсино (Лос‑Анджелес) для проведения приватных покерных игр с высокими ставками.

(Лос‑Анджелес) для проведения приватных покерных игр с высокими ставками. Обвинение настаивает, что именно Аринас был инициатором схемы: искал организаторов и через посредника взымал арендную плату.

Баскетболист обвиняется по трем пунктам : – заговор с целью организации незаконного гемблинга; – ведение незаконного покерного бизнеса, – предоставление ложных сведений федеральным следователям.

: Максимальное наказание – до 5 лет тюрьмы за каждое обвинение.

Аринас заявляет, что невиновен. Он был освобожден под залог в $50 000. Следующее судебное слушание назначено на 23 сентября.

Что известно о незаконных играх в особняке Аринаса

Применялся формат Pot Limit Omaha и другие разновидности покера. Организаторы брали комиссию с каждого банка или фиксированную сумму за руку.

и другие разновидности покера. Организаторы брали комиссию с каждого банка или фиксированную сумму за руку. Для обслуживания мероприятий нанимались : – молодые женщины, которые подавали напитки, делали массаж и "предоставляли компанию" игрокам, девушки были обязаны платить процент с своих чаевых организаторам; – повара, швейцары и охрана с оружием.

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Кто еще участвовал в схеме

Эвгени Гершман – также подозреваемый в связях с израильской организованной преступностью, выступал ключевым менеджером, отвечал за логистику и найм персонала;

Иевген Крачун – выполнял роль chip runner, т.е. отслеживал выигрыши и проигрыши, выдавал фишки и платил сотрудникам;

Эвгени Туревски;

Аллан Австрия;

Ярин Коэн.

Все они обвиняются в заговоре и ведении незаконной деятельности.

Кто такой Гилберт Аринас

Гилберт Аринас (Gilbert Arenas) – бывший профессиональный американский баскетболист, который играл в НБА. Был очень успешным игроком на пике своей карьеры. Ушел из профессионального баскетбола в НБА после сезона 2011-2012 годов (хотя позже играл короткое время за рубежом).

Аринас был известен своим взрывным атакующим стилем, способностью набирать много очков и принимать важные броски в конце игр. Он стал трехкратным участником Матча всех звезд НБА (NBA All-Star) и трижды включался во вторую или третью символическую сборную НБА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США топового спортсмена наказали за азартные игры. Это уже второй случай за последний месяц.

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