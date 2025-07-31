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Звезду НБА арестовали из-за покера в собственном особняке: детали дела

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Гилберт Аринас во времена расцвета карьеры и покерный стол в его особняке. Иллюстрация

Известный баскетболист НБА 43-летний Гилберт Аринас, который завершил спортивную карьеру, получил обвинение в организации незаконных покерных игр в своем собственном особняке. Он был арестован вместе с пятью другими подозреваемыми, однако вышел из-под стражи под залог.

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Это официально? Да, об обвинении заявило Министерство юстиции США. Как пишет ABC News, участники преступной группы арестованы по федеральному обвинительному акту.

Главное о деле Аринаса

  • Следствие установило что в 2021-2022 гг. Аринас сдавал в аренду свой особняк в Энсино (Лос‑Анджелес) для проведения приватных покерных игр с высокими ставками.
  • Обвинение настаивает, что именно Аринас был инициатором схемы: искал организаторов и через посредника взымал арендную плату.
Покерный стол в доме Аринаса
  • Баскетболист обвиняется по трем пунктам:
    • – заговор с целью организации незаконного гемблинга;
    • – ведение незаконного покерного бизнеса,
    • – предоставление ложных сведений федеральным следователям.
  • Максимальное наказание – до 5 лет тюрьмы за каждое обвинение.
  • Аринас заявляет, что невиновен. Он был освобожден под залог в $50 000. Следующее судебное слушание назначено на 23 сентября.
Сообщение об обвинениях против Аринаса

Что известно о незаконных играх в особняке Аринаса

  • Применялся формат Pot Limit Omaha и другие разновидности покера. Организаторы брали комиссию с каждого банка или фиксированную сумму за руку.
  • Для обслуживания мероприятий нанимались:
    • – молодые женщины, которые подавали напитки, делали массаж и "предоставляли компанию" игрокам, девушки были обязаны платить процент с своих чаевых организаторам;
    • – повара, швейцары и охрана с оружием.

Кто еще участвовал в схеме

  • Эвгени Гершман – также подозреваемый в связях с израильской организованной преступностью, выступал ключевым менеджером, отвечал за логистику и найм персонала;
  • Иевген Крачун – выполнял роль chip runner, т.е. отслеживал выигрыши и проигрыши, выдавал фишки и платил сотрудникам;
  • Эвгени Туревски;
  • Аллан Австрия;
  • Ярин Коэн.

Все они обвиняются в заговоре и ведении незаконной деятельности.

Кто такой Гилберт Аринас

Гилберт Аринас (Gilbert Arenas) – бывший профессиональный американский баскетболист, который играл в НБА. Был очень успешным игроком на пике своей карьеры. Ушел из профессионального баскетбола в НБА после сезона 2011-2012 годов (хотя позже играл короткое время за рубежом).

Аринас был известен своим взрывным атакующим стилем, способностью набирать много очков и принимать важные броски в конце игр. Он стал трехкратным участником Матча всех звезд НБА (NBA All-Star) и трижды включался во вторую или третью символическую сборную НБА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США топового спортсмена наказали за азартные игры. Это уже второй случай за последний месяц.

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