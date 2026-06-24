Адвокат создал в Украине нелегальные онлайн-казино на сумму 141 млн грн: как действовала подпольная сеть

В Украине раскрыли сеть нелегальных онлайн-казино, которой управляла организованная группа во главе с действующим адвокатом. Через такие виртуальные игорные заведения могло пройти 141 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Пятерым участникам схемы уже предъявлено подозрение в организации незаконного гемблинга и отмывании денег.

Как действовала схема

Организатором и координатором преступной группы выступил адвокат — под его руководством обеспечивалось бесперебойное функционирование трех онлайн-казино. Азартные игры предоставлялись без соответствующих лицензий, уплаты налогов и какого-либо контроля. Фигуранты организовали полный цикл нелегального бизнеса:

техническое сопровождение и администрирование веб-ресурсов;

прием безналичных платежей от игроков;

выплату выигрышей пользователям;

дальнейший вывод и легализацию полученной прибыли.

Для маскировки финансовых потоков и сокрытия реальных бенефициаров организаторы использовали иностранные компании, подставных лиц (так называемых"дропов"), криптовалютные платформы, а также разветвленную сеть банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Как обошли финансовый мониторинг

Чтобы замаскировать движение средств под обычные переводы между физическими лицами и затруднить финансовый мониторинг со стороны банковских учреждений, пополнение счетов в онлайн-казино-казино происходило по схеме прямого перевода на банковские карты (P2P), реквизиты которых игроки получали непосредственно на сайтах во время игры. В дальнейшем средства распределялись между участниками и перечислялись на поддержку инфраструктуры нелегальных сайтов

"За почти четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн грн. Еще более 1,84 млн USDT поступило на криптокошельки, связанные с деятельностью этой сети. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн грн", — констатирует Кравченко.

На данный момент проведено 10 обысков, а пятерым фигурантам сообщено о подозрении, в том числе администраторам платежных шлюзов и финансистам – им инкриминируют незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины) и отмывание нелегальных средств (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Организатору избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере почти 5 млн грн.

"Нелегальный игорный бизнес — это не развлечение. Это теневые средства, отмывание денег и систематическое нарушение закона", — резюмировал генпрокурор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустят жесткий механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период действия военного положения. Процесс будет полностью автоматизирован благодаря технической интеграции электронных госреестров.

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