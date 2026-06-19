В Украине запретили военнослужащим играть в онлайн-казино: как будет действовать ограничение

В Украине введут жесткий механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период действия военного положения. Процесс будет полностью автоматизирован благодаря технической интеграции электронных госреестров.

Соответствующее постановление 18 июня принял Кабинет министров, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что это должно защитить военных от рисков игровой зависимости и минимизировать угрозы безопасности.

Как будет работать автоматическая блокировка

После завершения технических работ при каждой регистрации или входе пользователя на сайт любого легального казино система будет проводить мгновенную онлайн-проверку .

. Данные игрока будут сверяться не только с Реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, но и с новым Реестром военнослужащих , который сейчас внедряет Минобороны.

, который сейчас внедряет Минобороны. Если система подтверждает статус военной службы, доступ к азартным играм блокируется автоматически.

Вместе с тем разработчики механизма позаботились о безопасности самих военнослужащих. Благодаря этому даже организаторы будут получать лишь информацию о наличии ограничения, без указания оснований для его применения.

Решение об ограничении доступа становится обязательным для исполнения провайдерами в течение суток с момента выявления нелегального ресурса.

Другие направления работы

Регулятор работает над ликвидацией возможностей для нелегальных операторов создавать "зеркала". Эту процедуру планируют ускорить до считанных минут –, специальная межведомственная рабочая группа уже разрабатывает механизм мгновенной блокировки сайтов и приложений.

Эту процедуру планируют ускорить до считанных минут –, специальная межведомственная рабочая группа уже разрабатывает механизм мгновенной блокировки сайтов и приложений. Параллельно готовятся изменения в профильное законодательство, которые существенно расширят полномочия самого регулятора.

Отдельным фронтом идет борьба с незаконной рекламой казино и привлечением блогеров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити", в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило очистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть "серому" бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.

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