В Украине запретили военнослужащим играть в онлайн-казино: как будет действовать ограничение
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В Украине введут жесткий механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период действия военного положения. Процесс будет полностью автоматизирован благодаря технической интеграции электронных госреестров.
Соответствующее постановление 18 июня принял Кабинет министров, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что это должно защитить военных от рисков игровой зависимости и минимизировать угрозы безопасности.
Как будет работать автоматическая блокировка
- После завершения технических работ при каждой регистрации или входе пользователя на сайт любого легального казино система будет проводить мгновенную онлайн-проверку.
- Данные игрока будут сверяться не только с Реестром лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, но и с новым Реестром военнослужащих, который сейчас внедряет Минобороны.
- Если система подтверждает статус военной службы, доступ к азартным играм блокируется автоматически.
Вместе с тем разработчики механизма позаботились о безопасности самих военнослужащих. Благодаря этому даже организаторы будут получать лишь информацию о наличии ограничения, без указания оснований для его применения.
Решение об ограничении доступа становится обязательным для исполнения провайдерами в течение суток с момента выявления нелегального ресурса.
Другие направления работы
- Регулятор работает над ликвидацией возможностей для нелегальных операторов создавать "зеркала". Эту процедуру планируют ускорить до считанных минут –, специальная межведомственная рабочая группа уже разрабатывает механизм мгновенной блокировки сайтов и приложений.
- Параллельно готовятся изменения в профильное законодательство, которые существенно расширят полномочия самого регулятора.
- Отдельным фронтом идет борьба с незаконной рекламой казино и привлечением блогеров.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити", в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило очистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть "серому" бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.
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