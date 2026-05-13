Айтишник из Киева сделал "слоты через Telegram" и поплатился за это: что известно

Голосеевский районный суд Киева оштрафовал IT-специалиста на 510 тыс. грн по делу о незаконной организации азартных игр в интернете. В частности, нелегальное казино организовали с помощью мессенджера Telegram.

Обвиняемый заключил сделку со следствием, дал показания в отношении других участников схемы и избежал реального срока заключения. Об этом говорится в деле № 758/9926/25 Львовского окружного административного суда, на которое обратил внимание проект "Судом по схемам".

По данным суда, мужчина вместе с другими лицами участвовал в организации работы онлайн-ресурса, через который пользователи получали доступ к азартным играм через Telegram. Следствие установило следующую схему работы:

пользователь обращался к администратору в мессенджере;

после перевода средств получал специальный код ;

; код открывал доступ к онлайн-платформе со слотами.

В материалах дела указано, что лицензии на такую деятельность организаторы не имели. Лицензирование является обязательным условием организации

Правоохранители разоблачили схему во время контрольной закупки в августе 2024 года. После перевода денег тестовый пользователь получил доступ к игре и смог вывести часть средств обратно на банковскую карточку.

После задержания обвиняемый начал сотрудничать со следствием. В 2025 году он заключил соглашение о признании виновности и дал показания относительно вероятного организатора схемы, дело которого уже передали в суд. Суд принял во внимание:

отсутствие предыдущих судимостей;

сотрудничество со следствием;

признание вины;

содействие в раскрытии дела.

В результате мужчине назначили штраф 510 тыс. грн. Также ему запрещено работать в сфере азартных игр в течение трех лет. Айтивца признали виновным по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – организация азартных игр без лицензии, совершенная группой лиц.

