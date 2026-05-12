В Одессе ищут нового миллионера: украинец заплатил 30 грн и выиграл 1 млн

В Украине разыскивают нового лотерейного миллионера. Известно, что джекпот в размере 1 млн грн выиграл житель Одессы. Однако он так и не обратился за выигрышем.

Как сообщает лотерейный оператор "М.С.Л", речь идет о 1383-м тираже государственной лотереи "Лото-Забава". Его разыграли 10 мая 2026 года, а джекпот стал первым в 2026 году.

Известно, что выигрышный билет №0024590 приобрели в супермаркете "Копейка". Счастливый набор цифр стоил 30 грн.

Победитель еще не обратился к оператору государственных лотерей для оформления выигрыша. Поэтому не исключено, что владелец билета пока даже не знает о своем миллионе.

Выигрыши более 55 000 грн считаются крупными и требуют официального оформления. Для получения крупного выигрыша победитель должен обратиться к оператору государственной лотереи, например регионального представительства "М.С.Л"

Предварительно стоит позвонить на горячую линию 0 (800) 21 00 65. Победителю обязательно при обращении иметь документы. Это:

сам выигрышный билет (оригинал);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

ИНН (идентификационный код).

Предъявить свой билет для выплаты нужно в течение 180 дней с момента проведения розыгрыша тиража. Если этот срок пройдет, билет аннулируется, а выигрыш переходит в государственный бюджет.

Также следует помнить, что с выигрышей в Украине уплачиваются налоги. Из суммы удерживают 18% налога на доходы физлиц и 5% военного сбора. То есть фактически победитель получит меньше заявленного миллиона.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Техаса 30 лет не пропускал ни одного розыгрыша лотереи. В результате выиграл джекпот в 41 миллион долларов и признался, что не смог заснуть после этой новости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!