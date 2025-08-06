Аккаунты заблокированы: семь Instagram-блогеров в Украине погорели на рекламе казино

Государственное агентство Украины по вопросам регулирования азартных игр и лотерей ("ПлейСити", PlayCity) в сотрудничестве с компанией Meta заблокировало семь аккаунтов в Instagram. Блогеров обвиняют в нарушении закона о рекламе азартных игр.

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Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины. Ведомство также выразило благодарность Meta "за быструю реакцию на проблему".

Главное, что нужно знать

Имена нарушителей не разглашаются.

Эти блогеры в Instagram публиковали в Stories видео с крупными выигрышами и активные ссылки на сайты онлайн-казино.

и активные ссылки на сайты онлайн-казино. Это является нарушением закона, а потому "ПлейСити" (находится в ведении Минцифры) обратилось к Meta, и аккаунты заблокировали.

Прежде, чем дать волю азарту, нужно убедиться, что казино работает легально. Поэтому мы уже выбрали надежные платформы, входящие в топ онлайн-казино с лицензией. Такие ресурсы работают в соответствии с законом Украины, находятся под контролем регулирующих органов и не используют схемы, связанные с обманом или манипуляцией игроками.

Правила рекламы азартных игр в Украине

Реклама возможна только на четком перечне рекламных площадок : – в ночном эфире телевидения; – на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр; – в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории.

: На всех рекламных материалах должна быть возрастная маркировка 21+.

Разрешена реклама только легальных, лицензированных брендов .

. Нельзя показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров и медиков, а также использовать скрытую рекламу и образы известных людей, за исключением спортсменов .

. Нельзя размещать бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка.

Не менее 15% рекламного сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

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