Аккаунты заблокированы: семь Instagram-блогеров в Украине погорели на рекламе казино
Государственное агентство Украины по вопросам регулирования азартных игр и лотерей ("ПлейСити", PlayCity) в сотрудничестве с компанией Meta заблокировало семь аккаунтов в Instagram. Блогеров обвиняют в нарушении закона о рекламе азартных игр.
Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины. Ведомство также выразило благодарность Meta "за быструю реакцию на проблему".
Главное, что нужно знать
- Имена нарушителей не разглашаются.
- Эти блогеры в Instagram публиковали в Stories видео с крупными выигрышами и активные ссылки на сайты онлайн-казино.
- Это является нарушением закона, а потому "ПлейСити" (находится в ведении Минцифры) обратилось к Meta, и аккаунты заблокировали.
Прежде, чем дать волю азарту, нужно убедиться, что казино работает легально. Поэтому мы уже выбрали надежные платформы, входящие в топ онлайн-казино с лицензией. Такие ресурсы работают в соответствии с законом Украины, находятся под контролем регулирующих органов и не используют схемы, связанные с обманом или манипуляцией игроками.
Правила рекламы азартных игр в Украине
- Реклама возможна только на четком перечне рекламных площадок:
- – в ночном эфире телевидения;
- – на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр;
- – в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории.
- На всех рекламных материалах должна быть возрастная маркировка 21+.
- Разрешена реклама только легальных, лицензированных брендов.
- Нельзя показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров и медиков, а также использовать скрытую рекламу и образы известных людей, за исключением спортсменов.
- Нельзя размещать бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка.
- Не менее 15% рекламного сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".
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