В Украине будут по-новому бороться с подозрительными ставками на спорт: что изменилось

В Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

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Недавно два учреждения подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в сфере предотвращения манипулирования результатами официальных спортивных соревнований, рекламы азартных игр, а также по противодействию распространению игровой зависимости (лудомании), сообщили в Минмолодежьспорта.

"Подписание меморандума – важный шаг к консолидации усилий государственных институтов в обеспечении добропорядочности спорта и защиты его от внешних угроз", – отметили в учреждении.

Подписание документа позволит усилить прозрачность среди ставок на спорт. Согласно договоренностям, стороны обязуются:

осуществлять обмен информацией о подозрительных ставках на официальные спортивные соревнования ;

; координировать действия с целью выявления и пресечения попыток манипулирования результатами соревнований, привлекая к этому процессу национальных и международных партнеров.

Отдельное внимание уделяется противодействию нарушениям законодательства о рекламе азартных игр и распространению лудомании. Кроме того, в фокусе сотрудничества – предотвращение размещения ставок лицами, которым это запрещено делать согласно действующему законодательству и спортивным регламентам:

спортсменами;

тренерами;

судьями;

другими участниками спортивного движения.

"Меморандум закладывает основу для эффективного диалога, повышения уровня осведомленности в сфере добропорядочности спорта и создания безопасной спортивной среды в Украине", – отметили в министерстве.

Также OBOZ.UA сообщал о начале разработки в Украине комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. В нее, в частности, предлагают вносить все легальные букмекерские ставки с целью усилить прозрачность рынка, эффективнее бороться с тенью и собирать налоги. В частности каждую ставку будут фиксировать в режиме реального времени, отражая данные о принятых, возвращенных ставках и выигрышах. Это позволит сделать публичными данные об объемах рынка и

Получать данные, позволяющие рассчитать, сколько налогов должно поступить в государственный бюджет.

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