"Александрия" сразится с "Партизаном": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Конференций

Во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций между украинской "Александрией" и сербским "Партизаном" букмекеры видят фаворитом пары сербскую команду – после ее победы в первой игре со счетом 2:0. Также именно "Партизан" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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В частности, рассказали в Favbet, на то, что сербская команда выйдет в 3 раунд квалификации в основное время поединка, действует коэффициент 1.05. Для "Александрии" выставили коэффициент 9.20.

В самом же ответном матче специалисты также с большой уверенностью отдают предпочтение "Партизану". Так:

На его победу действует коэффициент 1.89.

На победу "Александрии" – 4.10.

На ничью – 3.55.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

1:0 (победа "Партизана") – 8.60;

0:0 – 9.20;

2:1 (победа "Партизана") – 9.30;

2:0 (победа "Партизана") – 9.60.

Меньше всего верят в победу "Александрии" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 33.00. А также в счета:

2:3 (победа "Александрии") – 29.00;

1:3 (победа "Александрии") – 25.00;

3:2 (победа "Партизана") – 23.00.

Игра состоится 31 июля. Начало – 22:00 по Киеву.

В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Европы "Мидтьюлланн" – "Хиберниан". Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и турецким "Бешикташем" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также после победы в первом матче со счетом 4:2 "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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