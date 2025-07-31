"Александрия" сразится с "Партизаном": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Конференций
Во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций между украинской "Александрией" и сербским "Партизаном" букмекеры видят фаворитом пары сербскую команду – после ее победы в первой игре со счетом 2:0. Также именно "Партизан" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.
В частности, рассказали в Favbet, на то, что сербская команда выйдет в 3 раунд квалификации в основное время поединка, действует коэффициент 1.05. Для "Александрии" выставили коэффициент 9.20.
В самом же ответном матче специалисты также с большой уверенностью отдают предпочтение "Партизану". Так:
- На его победу действует коэффициент 1.89.
- На победу "Александрии" – 4.10.
- На ничью – 3.55.
В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:
- 1:0 (победа "Партизана") – 8.60;
- 0:0 – 9.20;
- 2:1 (победа "Партизана") – 9.30;
- 2:0 (победа "Партизана") – 9.60.
Меньше всего верят в победу "Александрии" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 33.00. А также в счета:
- 2:3 (победа "Александрии") – 29.00;
- 1:3 (победа "Александрии") – 25.00;
- 3:2 (победа "Партизана") – 23.00.
Игра состоится 31 июля. Начало – 22:00 по Киеву.
В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Европы "Мидтьюлланн" – "Хиберниан". Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и турецким "Бешикташем" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также после победы в первом матче со счетом 4:2 "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.
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