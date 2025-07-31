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"Александрия" сразится с "Партизаном": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Конференций

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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'Александрия' сразится с 'Партизаном'

Во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций между украинской "Александрией" и сербским "Партизаном" букмекеры видят фаворитом пары сербскую команду – после ее победы в первой игре со счетом 2:0. Также именно "Партизан" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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В частности, рассказали в Favbet, на то, что сербская команда выйдет в 3 раунд квалификации в основное время поединка, действует коэффициент 1.05. Для "Александрии" выставили коэффициент 9.20.

Кто выйдет в 3 раунд квалификации Лиги конференций

В самом же ответном матче специалисты также с большой уверенностью отдают предпочтение "Партизану". Так:

  • На его победу действует коэффициент 1.89.
  • На победу "Александрии" – 4.10.
  • На ничью – 3.55.
"Партизан" считается фаворитом в матче с "Александрией"

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Партизана") – 8.60;
  • 0:0 – 9.20;
  • 2:1 (победа "Партизана") – 9.30;
  • 2:0 (победа "Партизана") – 9.60.

Меньше всего верят в победу "Александрии" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 33.00. А также в счета:

  • 2:3 (победа "Александрии") – 29.00;
  • 1:3 (победа "Александрии") – 25.00;
  • 3:2 (победа "Партизана") – 23.00.
Самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1

Игра состоится 31 июля. Начало – 22:00 по Киеву.

В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Европы "Мидтьюлланн" – "Хиберниан". Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и турецким "Бешикташем" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также после победы в первом матче со счетом 4:2 "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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