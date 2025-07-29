"Шахтер" сразится с "Бешикташем": назван фаворит на выход в 3 раунд квалификации Лиги Европы

Во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и турецким "Бешикташем" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также после победы в первом матче со счетом 4:2 "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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В частности, рассказали в Favbet, на то, что украинская команда выйдет в 3 раунд квалификации в основное время поединка, действует коэффициент 1.05. Для "Бешикташа" – 8.26.

Фаворитом является "Шахтер" и на проход в дополнительное время. Для него выставлен коэффициент 25.00. Для турков – 30.00.

А вот в серии пенальти букмекеры фаворитов не видят. И для "Шахтера", и для "Бешикташа" действует коэффициент 28.00.

В самом же ответном матче специалисты отдают предпочтение "Шахтеру". Так:

На его победу действует коэффициент 2.08.

На победу "Бешикташа" – 3.15.

На ничью – 3.90.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

2:1 (победа "Шахтера") – 9.60;

1:2 (победа "Бешикташа") – 11.50;

2:2 – 11.50.

Меньше всего верят в победу "Бешикташа" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 28.00. А также в счета:

2:3 (победа "Бешикташа") – 21.00;

1:3 (победа "Бешикташа") – 19.50;

3:2 (победа "Шахтера") – 18.00;

0:2 (победа "Бешикташа") – 18.00.

Игра состоится 31 июля. Начало – 21:00 по Киеву.

В следующем раунде победитель сыграет с проигравшем в паре квалификации Лиги Чемпионов "Рейнджерс" – "Панатинаикос". Первый матч между ними закончился со счетом 2:0 в польщу "Рейнджерс".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают украинское "Динамо" фаворитом в ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Для украинцев, победивших в первой игре со счетом 3:0, действует коэффициент 1.17, тогда как для мальтийцев – 15.00.

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