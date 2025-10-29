Американец сорвал джекпот на $22 млн, но получит только $10 млн: что произошло

В США житель Нью-Джерси сорвал джекпот на 22 млн долларов в лотерее Pick 6. Выигрыш стал настолько крупным из-за того, что в 63 розыгрышах подряд, еще с мая-2025, в лотерее не было ни одного победителя и тиражи остались неразыгранными. При этом победитель выбрал разовую выплату наличными, потому получит только 10,4 млн долларов после удержания налогов.

Об этом официально сообщили в New Jersey Lottery. Отмечается, что счастливый билет был куплен онлайн с помощью приложения. Победитель угадал все шесть чисел – 6, 7, 13, 15, 36 и 45.

Как отмечает лотерея, последний раз джекпот Pick-6 был разыгран еще в мае 2025 года, когда игрок из округа Эссекс выиграл 5,9 млн долларов. Тогда счастливчик купил билет в магазине в городе Розленд. Выигрышные числа того тиража – 20, 21, 30, 31, 42 и 44.

Новый выигрыш стал вторым по величине в 2025 году. Первое место – у джекпота в 32 млн долларов, выигранного 20 января.

Pick-6 – одна из старейших лотерей Нью-Джерси, где игроки выбирают шесть чисел от 1 до 46.

Розыгрыши проводятся дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. После определения победителя счетчик джекпота будет обнулен, а сумма следующего розыгрыша начнется с 2 млн долларов.

Обычно игроки могут выбрать аннуитет (выплаты частями) или единовременную сумму. Во втором случае, как правило, "на руки" выдается около половины номинала выигрыша.

Pick-6 имеет репутацию "народной лотереи" – она популярна среди жителей небольших городов вроде Сомервилла или Нью-Брансуика. Некоторые постоянные игроки участвуют десятилетиями – с тех пор, как их родители впервые покупали билеты в 80-х.

