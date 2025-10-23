Похитила лотерейный выигрыш и ушла к другому: как канадец упустил свои $5 млн

Канадец Лоуренс Кэмпбелл выиграл $5 млн в лотерею, но из-за отсутствия паспорта и банковского счета передал билет своей девушке, Кристал Энн Маккей. Однако, она исчезла с новым парнем, забрав всю сумму, после чего Кэмпбелл подал на нее в суд и требует возврата денег и компенсации.

Об этом сообщает NDTV. Мужчина приобрел выигрышный билет Lotto 6/49, который принес ему 5 миллионов канадских долларов (около 30 крор рупий). Однако, из-за отсутствия действительного удостоверения личности и банковского счета, получить выигрыш самостоятельно он не мог.

По совету представителей Western Canada Lottery Corporation (WCLC), Кэмпбелл попросил свою тогдашнюю девушку, Кристал Энн Маккей, забрать выигрыш от его имени. Он утверждает, что полностью доверял ей, ведь пара находилась в "верных, преданных и перспективных романтических отношениях" более полутора лет и даже жила вместе. Кэмпбелл позволил ей внести выигрыш на свое имя из-за того, что сам не имел возможности сделать это законно.

Сначала все выглядело нормально: пара сделала видео, подтверждающее выигрыш, в аптеке Shoppers Drug Mart и позировала для публичных фотографий с большим чеком. Выигрыш публично представляли как подарок Кэмпбелла для Маккей на день рождения.

Но уже через несколько дней после получения средств ситуация изменилась. Кристал Энн Маккей исчезла, прекратила все контакты с Кэмпбеллом, заблокировала его в социальных сетях и даже получила охранный ордер. Впоследствии Кэмпбелл узнал, что она находится "в постели с другим парнем", забрав при этом всю сумму выигрыша.

В ответ Лоуренс Кэмпбелл подал иск в Королевский суд Манитобы, в котором обвиняет Маккей в мошенничестве и требует возврата средств. Кроме того, иск включает WCLC и Manitoba Liquor and Lotteries, обвиняя их в предоставлении плохих советов и неспособности предупредить о рисках передачи выигрыша другому лицу. "Это дело касается системной кармы против самой системы. Ситуация, созданная или по крайней мере способствовала государственным лотерейным корпорациям, которые администрируют выплаты в Манитобе", – отмечает адвокат Кэмпбелла.

Госпожа Маккей, в свою очередь, отрицает все обвинения через своего адвоката. Ее позиция и дальнейшие действия остаются неизвестными, что делает ситуацию еще более сложной и драматичной для Кэмпбелла.

