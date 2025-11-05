Американский боец UFC жестко поплатился за скандал с подозрительными ставками: как его наказали

Американский боец ММА Айзек Дулгарян был отстранен от участия в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Причиной стали подозрительные пари на его бой с Ядьером Дель Валле в Лас-Вегасе.

Решение основано на данных независимой служба контроля честности ставок IC360, пишет Sportsnet. Компания является независимым партнером UFC. Отмечается, что инцидентом также заинтересовалось ФБР.

Главное о произошедшем

Перед поединком коэффициенты на победу Дулгаряна резко упали, хотя он считался фаворитом боя: изначально Дулгарян имел коэффициент -240 (фаворит), но до боя он упал до -154.

Во время боя некоторые букмекеры приостановили прием ставок.

Дулгарян при этом сдался в первом раунде , что вызвало подозрения в манипуляции результатом боя.

, что вызвало подозрения в манипуляции результатом боя. UFC отстранила бойца и начала внутреннее расследование.

IC360 также все еще проводит расследование, а несколько букмекеров уже предложили клиентам возврат средств.

После поединка с Дель Валле Дулгарян никаких публичных комментариев не давал .

. Его соперник, 29-летний кубинец Ядьер Дель Валле, сохраняет беспроигрышную серию (10-0) и, по данным IC360, не имеет отношения к подозрительной активности ставок.

Некоторые бойцы UFC после инцидента публично заявили, что в прошлом к ним обращались по поводу договорных боев : – в частности, Винс Моралес, ветеран UFC в 11 боях, написал в социальных сетях, что однажды ему предложили 70 тыс. долларов , но он отказался; – Ванесса Демопулос (10 боев UFC) также сообщила, что "люди обращались с просьбой провести бои".

:

Случай уже не первый

Скандал с боем Айзека Дулгаряна – не первый случай подозрительной активности на рынке ставок в смешанных единоборствах. Еще три года назад в центре подобного расследования оказались американский боец Даррик Миннер и его тренер Джеймс Краус, известный своими публичными комментариями относительно ставок на MMA.

Перед поединком Миннера против Шайилана Нуэрданбике в Лас-Вегасе в ноябре 2022 года букмекеры зафиксировали резкое смещение коэффициентов: ставки массово поступали на досрочное поражение Миннера. Бой завершился уже на 67-й секунде, после чего Комиссия по спорту штата Невада (NSAC) начала проверку. Последствия были беспрецедентными:

Даррика Миннера уволили из UFC,

Джеймсу Краусу временно приостановили тренерскую лицензию,

UFC объявила, что любые бойцы, которые продолжат работать с Краусом или тренироваться в его зале, не будут участвовать в турнирах организации.

На момент скандала Краус активно вел подкаст "The 1% Club", где регулярно обсуждал ставки на бои UFC, а также предлагал "советы" игрокам. Его деятельность вызвала вопросы о конфликте интересов – он одновременно был тренером бойцов и публично комментировал шансы своих подопечных.

Интересно, что в начале своей карьеры Дулгарян также тренировался в зале Крауса. Перед последним боем с Дель Валле он объяснил в интервью MMA Junkie Radio, что "ему прямо сказали не поддерживать контакт" с Краусом.

В том ще интервью боец признался, что часто получает сообщения от фанатов, которые зарабатывают на его боях: "Люди говорят, сколько денег они "сделали" благодаря мне, и я в шутку отвечаю: "Мне принадлежит 10%. Я делаю всю работу". Я думаю, что если кто-то зарабатывает на наших боях, то бойцы должны иметь долю".

