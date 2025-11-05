На конкурсе "Мисс Вселенная" разгорелся скандал из-за азартных игр: начато расследование

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", где Украину представляет 25-летняя София Ткачук из Ровно, разгорелся скандал. Организаторов обвинили в том, что они подталкивали конкурсанток снимать рекламу онлайн-казино на территории отеля в Бангкоке, который в этом году принимает конкурс.

Как сообщает Khaosod, жалоба поступила от генерального директора Miss Grand International (MGI) и главы оргкомитета конкурса "Мисс Вселенная 2025" в Таиланде Навата Итсарагрисила. Он заявил, что такие действия сотрудников организации "Мисс Вселенная" (MUO) нарушают законодательство Таиланда и подрывают репутацию конкурса.

Шумиха началась после публикации филиппинской участницей Ахтисой Манало фотографии с подушкой, на которой нанесен логотип филиппинского онлайн-казино. Организаторы конкурса уже заявили, что компания не получала разрешения на использование бренда в рекламе.

К тому же реклама азартных заведений – как онлайн, так и оффлайн – в Таиланде запрещена. Поэтому полиция Бангкока уже начала расследование – следователи устанавливают, работает ли сайт как незаконная платформа для азартных игр.

В оргкомитете принимающей стороны заявили о своей непричастности к произошедшему и возложили всю ответственность на MUO. В самой организации уже заверили, что конкурс красоты продолжится в Бангкоке, как и планировалось, со 2 по 21 ноября, а в полиции не сообщили, планируют ли выдвигаться какие-либо обвинения.

Это стало очередным осложнением в отношениях MUO и тайской принимающей организации. За последние три года "Мисс Вселенная" претерпела серьезные изменения в составе собственников и руководства: теперь конкурс принадлежит JKN Legacy, которая является совместным предприятием тайской медиакомпании JKN Global Group и американского подразделения мексиканского конгломерата Legacy Holding Group USA.

Но ситуация осложнилась в начале 2025 года, когда Нават Итсарагрисил стал генеральным директором конкурса "Мисс Вселенная". Его компания MGI выкупила авторские права на организацию конкурса "Мисс Вселенная Таиланд" и занимается организацией конкурса "Мисс Вселенная 2025" в Таиланде с 2 по 21 ноября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американец Джастин Киллхэм подал коллективный иск в суд против лауреата премии "Грэмми", канадского рэпера Дрейка, обвинив его в продвижении "обманчивой" рекламы азартных игр. Другие ответчики – стример Адин Росс и компания Sweepsteaks Limited.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!